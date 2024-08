Belgische seksuologen vertellen over hun eigen seksleven

Erectieproblemen, vreemdgaan of maanden zonder seks: seksuologen krijgen constant te horen wat er zoal misloopt tussen onze lakens. Maar welke invloed heeft dat op hun eigen relaties en seksleven? Passen ze hun goede raad ook op zichzelf toe? Staan ze meer open voor experiment? Wij vroegen het aan drie Belgische seksuologen. Ze vertelden over de idiote aannames over hun beroep, seks beu raken en de uitdagingen van monogamie.

Lotte Vanwezemael (26) aka Seksuolotte van radioprogramma Generation M

“‘Die seksuologen zijn de hete dozen!’, is de typische reactie die ik kreeg tijdens mijn studies. En ook: ’Je gaat studeren waar je goed in bent’. Sommige mensen denken dat ik de lat in bed heel hoog leg en dat ik een seksmaniak ben. Ze hebben van seksuologen het beeld dat we vooral bezig zijn met alle Kamasutrastandjes aanleren. Mannelijke seksuologen hebben minder last van die stigmatisering. Toch in de reacties die ik online lees. Maar ik trek het me niet meer aan. Als mensen willen denken dat ik goed ben in bed, laat ze dat maar denken. Ze komen er toch nooit achter, haha.”

“Ik probeer mijn eigen raad wel op mezelf toe te passen, maar dat lukt niet altijd.”

“Ik probeer mijn eigen raad wel op mezelf toe te passen, maar dat lukt niet altijd. Het is niet omdat je veel hoort en alles weet, dat je zelf de garantie hebt op slagen. Iedere relatie heeft ups en downs. En het is niet omdat ik dingen adviseer, dat ik die daarom allemaal zelf uitprobeer in de slaapkamer.”

“Mijn vriend vindt het normaal dat ik zoveel verhalen over seks te horen krijg. We zijn al lang samen, dus hij is er ondertussen aan gewend. We krijgen wel allebei veel opmerkingen van vrienden en collega’s – ze vragen of we dan thuis ook alle dingen uitproberen die ik online post. Daar blijft hij gelukkig koel onder. Hij respecteert mijn beroep en legt me ook geen druk op om met van alles te experimenteren ofzo. En ik probeer mijn eigen leven en relatie niet te spiegelen aan wat ik tijdens m’n werk te horen krijg.”

“Ik zit zeker geen boeken af te ratelen in bed. Ik probeer net niet aan de theorie te denken tijdens de praktijk, want daar loopt het bij veel mensen mis. Ze denken te veel na over hoe hun bedpartner iets zou vinden. Mijn vriend en ik proberen af en toe wel te experimenteren en we staan open voor andere dingen, maar we beleven wel ook gewoon het standaard seksleven. We geven allebei duidelijk onze grenzen aan. Eén van onze afspraken is dat we niet gaan rondvertellen wat onze experimenten dan precies inhouden, haha.”

Wim Slabbinck (36) – Seksuoloog die singles koppelt in ‘Blind Getrouwd’

“Mijn interesse in seksuologie is in mijn jeugd begonnen. Mijn vader had een boek over seksuologie en dat boeide me enorm. Toen ik 14 was, ging ik van een jongensschool plots naar een meisjesschool. Ineens was haantjesgedrag en gewelddadigheid niet meer aan de orde. Dat vond ik fascinerend. Ik moet wel eerlijk toegeven, op het moment dat ik seksuologie studeerde, had ik eigenlijk zelf veel vragen, want tussen mijn 20 en 27 had ik maar enkele korte relaties, en dus ook weinig seks.”

“Wanneer ik in mijn studententijd op een feestje vertelde dat ik voor seksuoloog studeerde, gingen vrouwen zich anders gedragen. Sommigen deden dan enorm geïnteresseerd, anderen liepen net weg, omdat ze dachten dat het een versiertruc was of omdat ze het stresserend vonden.”

“Mijn vriendin is gezond nieuwsgierig naar de seksverhalen die ik te horen krijg, maar niet jaloers.”

“Ik zou superslecht zijn in vreemdgaan, want ik vind het niet leuk om op een eerste date te vrijen. Ik heb tijd nodig om aan iemand te wennen. Ik heb lang gedacht dat dat raar was. Nu weet ik dat dat niet zo is: veel van mijn cliënten vertellen mij hetzelfde. Mijn huidige vriendin heeft mij tijd gegeven. We zijn nu acht jaar samen. Mijn advies en goede raad toepassen op mijn eigen relatie, dat lukt niet altijd. Maar veel verhalen van andere mensen horen helpt om te relativeren. Als we eens een tijdje niet vrijen, dan maak ik me weinig zorgen. Mijn leven is heel gevarieerd, dat zorgt ervoor dat ik minder druk ervaar om het seksueel altijd spannend te hebben. Ik sport ook veel. We denken te vaak dat onze partner ons gelukkig moet maken, maar we moeten dat zelf doen, en onze partner daarvan laten meegenieten.”

“Mijn vriendin vindt het interessant dat ik constant seksverhalen te horen krijg. Ze gaat er goed mee om: ze is gezond nieuwsgierig, maar niet jaloers. Ze heeft zelf graag rust en ik vind het super aan onze relatie dat ik veel vrijheid krijg. Ze is niet iemand die me claimt. Dat apprecieer ik heel erg aan haar.”



“Ik moet helemaal niet aan de theorie denken tijdens de praktijk. Dat is helemaal anders. Wanneer ik werk, denk ik na. En vrijen is voelen. Hoe meer je kan voelen, hoe beter.”

“Als vrienden me om advies vragen, dan antwoord ik ook als vriend. Ik zou ze nooit in mijn praktijk ontvangen. Dan liever op café. Daarin maak ik wel een onderscheid. Als verre kennissen me aanspreken, dan verwijs ik hen door naar een therapeut. Ik merk in zo’n gesprekken wel dat andere relatievormen dan monogamie vaak nog heel taboe zijn. Iemand die ontrouw is, kan tegelijkertijd ook op lange termijn willen samenblijven met zijn of haar huidige partner. Maar als we ontrouw zijn, kunnen we een relatie van dertig jaar in vijf minuten stuk maken. Eigenlijk is het gek dat als we trouwen, we een contract afsluiten, maar dat er niet wordt gepraat over onze verlangens of de manier waarop we samen zijn. Ik heb zelf ook een monogame relatie, maar dat is een bewuste keuze. En we hebben de afspraak dat als onze verlangens ooit veranderen, we daar open over zullen praten met elkaar.”

Charlotte Ledent (43) – Seksuologe en eigenaar van ‘Love Shop Eva Luna’ in Brussel

“Ik zou niet met iemand kunnen samenzijn die niet open minded is. Voor mij is seksualiteit slechts een van de onderdelen van onze menselijkheid. Mijn partner denkt daar ook zo over. Sommige mensen komen naar mij met verhalen en klachten die volgens hen enkel over seks gaan, maar dat vind ik niet realistisch. Hun verhaal of problemen zijn vaak deel van een groter geheel.”

“Als ik niet oppas, dan word ik alles wat met seks te maken heeft beu.”

“Mijn job maakt mijn seksleven eigenlijk niet interessanter – integendeel. Als ik niet oppas, dan word ik alles wat met seks te maken heeft beu. Mensen doen nog altijd lacherig over seksualiteit, maar als je vijf dagen in een love shop hebt gestaan, heb je het er wel even mee gehad.”

“Ik denk dat als je werkt als psycholoog of seksuoloog, je altijd beïnvloed kan raken door andermans verhalen. Daarom heb je iemand nodig die je toezicht houdt op je werkwijze. Want iedereen heeft blinde vlekken, ook ik. Soms is het nodig dat iemand je daarop wijst. Ik bespreek dus ook mijn eigen twijfels met een professional.”

“Mensen kunnen zich wel inbeelden dat je als seksuoloog wat meer open bent. In dit beroep leer je op een andere manier kijken naar dingen als ontrouw, weinig voorkomende seksuele praktijken of de manier waarop mensen met hun partner samenwonen. Ik heb een brede kijk op seksualiteit, en daarom sta ik mijn vrienden ook graag bij met seksueel advies. Als je een vriend(in) hebt die advocaat is, dan vraag je hem of haar toch ook om juridisch advies?”

