Seksverslaafden vertellen hoe de lockdown voor hen is

Als je ergens aan verslaafd bent, kan dat als je in quarantaine zit net even wat heftiger zijn dan normaal – of het nou gaat om verslavingen aan voedsel, drugs, gokken of seks. Maar waar het best mogelijk is om thuis veel te eten of om drugs te bestellen (op eigen risico, uiteraard), is seks opzoeken juist iets wat je nou net niet mag doen.



Mensen kunnen extra geil worden als ze in thuisisolatie zitten, maar een seksverslaving (ook wel een hyperseksuele stoornis) is iets anders. Deskundigen zijn het er niet helemaal over eens of dit een officiële medische diagnose zou moeten zijn (het staat althans nog niet in het DSM-handboek), maar wel dat compulsief seksueel gedrag schadelijk kan zijn voor je geestelijke gezondheid en je persoonlijke leven. Psychiater Laurent Karila zegt dat compulsief seksueel gedrag getriggerd kan worden door verveling, stress of faalangst – allemaal dingen die nu toch net wat makkelijker opspelen dan normaal.

Jean-Victor Blanc, het hoofd van de verslavingsafdeling van het Saint-Antoine-ziekenhuis in Parijs, zegt dat de mensen die hem benaderen vanwege hun seksverslaving vooral mannen uit de queergemeenschap zijn. Hij onderscheidt twee verschillende soorten seksverslaafden: chemseksverslaafden en mensen met een oncontroleerbare sekslust. Via via kwam ik in contact met vier seksverslaafden (twee die zichzelf zo noemen en twee waarvan een specialist dat heeft vastgesteld), om erachter te komen hoe hun leven is veranderd nu ze niet zomaar meer voor seks af kunnen spreken.

Théo* (24), stylist

VICE: Hoe zag je seksleven eruit voor de lockdown?

Théo: Ik had veel sekspartners, vaak ook meerdere tegelijkertijd, en we gebruikten geen voorbehoedsmiddelen. Ik ben seropositief, maar ik heb inmiddels een onmeetbaar lage hoeveelheid van het aidsvirus in mijn bloed, waardoor het niet meer overdraagbaar is. Ik had regelmatig chemseks, meestal na feestjes in het weekend, als alle remmingen weg zijn. Ik vertel zeker niet iedereen hierover, er zijn maar een paar mensen die van mijn seksleven weten.

Heb je nu veel seks op afstand?

Nee, gek genoeg niet. Ik trek me een keer per dag af, of twee keer als ik opgewonden raak door twee leuke gasten die ik op tv zie, een ordinair instagramaccount of een suggestief berichtje.

Ben je geneigd om de deur uit te gaan en seks op te zoeken?

Voorlopig hou ik het bij porno kijken. Als de drang echt te sterk wordt chat ik op Grindr, totdat we echt bijna gaan afspreken, en dan kap ik het af. Ik denk dat ik mezelf echt een idioot zou vinden als ik het toch doe, omdat ik dan tegen mijn vrienden zou moeten liegen dat ik de verleiding echt wel kon weerstaan.

Jonathan* (37), restauranteigenaar

VICE: Hoe was je seksleven voor de lockdown?

Jonathan: Ik had sinds augustus een relatie. We hadden helaas niet heel vaak seks, omdat ik de hele dag zat te rukken. Tot bloedens toe. Ik zei elke dag tegen mezelf dat dit de laatste keer zou zijn. Mijn partner en wat vrienden wisten ervan, maar ik voelde me alsnog niet echt begrepen.

Heeft het veel invloed op je leven gehad?

Enorm. Ik moet er alleen voor zijn, en dat weerhoudt me er nogal van om leuke dingen te doen en mezelf open te stellen naar andere mensen.

Kijk je nu meer porno?

Merkwaardig genoeg niet nee. Waarschijnlijk omdat ik nu meer tijd voor mezelf heb en ik geen fomo meer heb – zoals dat ik normaal gesproken niet met anderen naar bed kan omdat ik al een relatie heb. Ik hoef me ook geen zorgen te maken om besmet te raken met hiv, waar mijn opa aan is overleden. Ik heb nog steeds wel slechte gewoonten, maar ik voel geen noodzaak meer om voor de werkelijkheid te vluchten omdat er minder druk is. Ik bedoel: ik ruk nog steeds, maar niet elke dag.

Zou je kunnen zeggen dat de lockdown een positieve invloed op je heeft gehad?

Ja, het heeft me eigenlijk wel goed gedaan. Mijn vriend komt om de drie dagen langs en ik merk nu hoe moe moeilijk ik voor hem ben geweest, vanwege mijn onvermogen om lief te hebben. Nu ben ik veel aanweziger, in plaats van dat ik verdwaald raak in mijn fantasieën en zelfvernederingen.

Franck* (49), vastgoedbeheerder

VICE: Hoeveel seks had je voor de lockdown?

Franck: Ik had acht tot vijftien hookups per week, afhankelijk van hoe druk ik het had, en soms met meerdere mannen tegelijk. Ik masturbeerde ook elke dag. Het was bijna altijd onbeschermd, want ik gebruik PrEP. Ik had een paar regelmatige partners, maar de meeste ontmoetingen kwamen tot stand via apps.

Hoe ga je om met de isolatie?

Ik probeer het onder controle te houden, want ik zou makkelijk de hele dag mijn pik in mijn hand en wat speeltjes in mijn kont kunnen hebben. In de eerste week van de lockdown was ik botergeil en rukte ik om de haverklap. Na twee weken deed ik het alweer wat rustiger aan, maar ik had het er wel moeilijk mee. Als ik bijvoorbeeld boodschappen ga doen en langs een stel mannen loop, staar ik ze aan en voel ik een stevige drang om op ze af te stappen. Maar ik weet dat het niet mag.

Denk je dat je erdoorheen gaat komen?

Als ik nog twee of drie maanden in quarantaine zou moeten blijven, ben ik bang dat ik de verleiding niet zou kunnen weerstaan. Maar ik zou dan alsnog maximale voorzorgsmaatregelen treffen.

Etienne* (38), bedrijfsleider

VICE: Wat voor seksleven had je voor de lockdown?

Etienne: Voor de lockdown had ik elke dag wel een hookup, vaak ook twee. Ik slik PrEP, maar ik gebruik ook voorbehoedsmiddelen. Ik ben altijd bang voor soa’s geweest en heb gelukkig nog nooit iets opgelopen.

Heeft een grote rol gespeeld in je sociale leven?

Chemseks verwijderde elke barrière die ik nodig had om niet urenlang onveilig te neuken. In het begin was het leuk, maar na een tijdje draaide mijn hele wereld erom en ging het ten koste van mijn relaties. Ik was me er totaal van bewust dat ik mezelf schade toebracht, maar ik kon er niks aan doen. Langzamerhand besefte ik toch hoe schadelijk het is voor zoveel jonge mannen, dus kapte ik ermee. Mijn vrienden weten dat ik nogal intens aankijk tegen seks, maar niet dat het ook zo’n last voor me is.

Vind je het lastig om de lockdown te respecteren?

Nee, eigenlijk veel makkelijker dan verwacht. Ik heb geen stress en slaap als een roos – ik denk dat het me erg goed doet dat ik niet onder druk sta. Ik kijk wel echt veel meer porno.

Hoe zie je de tijd na de lockdown voor je?

Nou, daar wil ik nog wel wat over kwijt. Als iedereen zich nou in de tussentijd eerst even laat testen, zouden we ook wat kunnen doen tegen een ander gezondheidsprobleem: de soa-epidemie.

*Namen zijn veranderd om privacyredenen.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij VICE Frankrijk.