Sekswerkers onderscheiden drie typen kerstklanten

Kerst wordt niet snel geassocieerd met seks. Waarschijnlijk omdat het niet het meest sexy moment van het jaar is, in tegenstelling tot Halloween of die eerste zwoele zomerdagen waarop de wereld de hotpants herontdekt. Maar als je sekswerk doet, is de grote dag van Onze Lieve Heer voor jou misschien wel een doodgewone werkdag.

Aangezien de pandemie het sekswerk allerminst heeft stilgelegd, zal het dit jaar vast niet anders zijn. Voor sommigen in de seksindustrie zijn de feestdagen juist een drukke periode. Veel escortbureaus en massagesalons adverteren specifiek met beschikbare afspraken op kerstavond en eerste kerstdag. Waardoor je je afvraagt: los van wie de feestdag niet viert (9% van de Britten), wie betaalt er voor seks op eerste kerstdag?

Lizzy, een escort uit Southampton, onderscheidt drie hoofdcategorieën onder de klanten die op de 25e voor haar diensten betalen. Ten eerste, niet onverwacht, mensen die om wat voor reden dan ook geen kerst vieren. “Ze boekten hun afspraak op de dag zelf en waren al blij dat er iemand aan het werk was, hoewel dat best wat mensen waren,” zegt ze over de kerstklanten van afgelopen jaar.

Ten tweede: mensen die stress krijgen van de aangelegenheid en seks gebruiken als een manier om daarmee om te gaan. “Ik kreeg de indruk dat ze even stoom wilde afblazen en niet wisten hoe ze dat anders moesten doen,” zegt Lizzy.

De laatste categorie: zij die de feestdagen heel graag willen vieren, maar niemand hebben om dat mee te doen. Dit is een aanzienlijk deel van de bevolking in het Verenigd Koninkrijk. Naar schatting vierden daar zo’n 200.000 ouderen vorig jaar Kerstmis alleen. Uit een peiling onder Nederlandse ouderen, vorig jaar uitgevoerd tijdens een gedeeltelijke lockdown, bleek dat de helft van hen verwachtte kerst alleen te vieren (of hooguit met hun partner als ze die hebben). Uit een andere studie – weliswaar gebaseerd op het aantal gereserveerde restauranttafels in een grote hotelketen – blijkt dat een vijfde van de volwassenen in het VK eerste kerstdag in hun eentje viert of met slechts één andere persoon.

De klanten in deze categorie namen vaak cadeautjes voor Lizzy mee, zegt ze, en gebruikten hun tijd met haar vooral om te praten. Alsof ze wilden nadoen wat de meeste mensen tijdens kerst met hun familie doen. “Ik vroeg ze niet wat ze de rest van de dag van plan waren, omdat ik ze niet in verlegenheid of van hun stuk wilde brengen. Ze waren duidelijk eenzaam,” zegt ze.

Eenzaamheid lijkt ook de voornaamste reden te zijn voor de degenen die een afspraak maakten met Clare, een escort die een aantal klanten had op eerste kerstdag vorig jaar. Ze vertelt dat ze zich gewenst en gewaardeerd wilden voelen. “Ik had al met twee van mijn vaste klanten over Kerstmis gesproken,” zegt ze. “Zij wonen alleen, zonder familie in de buurt, en wilden wat vrouwelijk gezelschap.”

Webcammodel Peter deelt dit gevoel: “Veel mensen die webcamsites bezoeken zijn eenzaam. Ik denk dat eenzaamheid in het algemeen een grote rol speelt bij bezoekers van dit soort sites.” Hij voegt eraan toe dat de klanten die hij op de 25e tegenkomt meestal dezelfde zijn als die hij de rest van het jaar krijgt.

In Nederland voelt 24% van de mensen zich eenzaam tijdens kerst. Zestien procent van de bevolking in het Verenigd Koninkrijk zegt zich tijdens kerst eenzamer te voelen dan op andere dagen van het jaar. En sekswerkers, van webcammers tot escorts, zeggen al veel langer dat klanten ze net zo goed opzoeken voor een praatje als voor het fysieke contact: op zoek naar emotionele band die ze nergens anders kunnen vinden. Dus eigenlijk is het niet verrassend dat sekswerkers het met de feestdagen net zo druk hebben als op elk ander moment van het jaar.

