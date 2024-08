Sekswerkers vertellen over hun gulste klant ooit

In Pretty Woman zit een scène die veel mensen vast ook wel in het echt mee zouden willen maken. Julia Roberts speelt een sekswerker die extreem duur gaat shoppen op kosten van een klant, waarmee ze een grote middelvinger opsteekt naar de twee winkelmedewerkers die haar daarvoor nog hadden afgesnauwd. Alles kunnen kopen wat je wilt, zonder dat er ook maar een cent van je bankrekening verdwijnt – daar kun je toch niks op tegen hebben?

In werkelijkheid is het leven van sekswerkers een stuk minder glamoureus. Het mag dan al dertig jaar geleden zijn dat Pretty Woman uitkwam, maar we snappen nog steeds lang niet allemaal even goed wat er wel en niet onder sekswerk valt, in hoeveel gevallen er daadwerkelijk seks bij komt kijken (dat valt mee), wat je ervoor moet kunnen (behoorlijk veel) en hoe vaak je een klant krijgt als het personage van Richard Gere (niet zo vaak).

Dat wil niet zeggen dat er nooit zo’n klant langskomt. Elke sekswerker die ik sprak kent wel iemand die een keer een klant had die voor één transactie een miljoen op tafel legde. Ook worden sekswerkers weleens meegenomen op wereldreis – waarbij alles voor hen werd betaald. Zulke enorm rijke en gulle klanten worden ook wel ‘whales’ genoemd. Ik sprak een aantal sekswerkers om meer over deze wereld te weten te komen.

CATJIRA. FOTO MET DANK AAN GEÏNTERVIEWDE

CATJIRA, EEN ENTERTAINER, PLAYBOYMODEL, CAMGIRL EN COSPLAYER UIT LAS VEGAS

VICE: Hoi Catjira! Wat is het hoogste bedrag dat een klant ooit aan jou heeft gegeven?

Catjira: Ik was denk ik net begonnen en verdiende net genoeg om ergens te kunnen wonen, maar ik had bijna geen spullen. Ik camde toen best vaak met dezelfde gast, en het viel hem op dat mijn huis wel erg leeg was. Toen besloot hij het voor mij in te richten. Hij stuurde me letterlijk alles wat ik nodig had: meubels, aankleding, noem maar op. Al met al was hij er minstens 10.000 dollar aan kwijt, denk ik. Ik woon inmiddels ergens anders, maar veel van die spullen heb ik nog steeds.



Dat klinkt lief! En handig. Heb je hem weleens in het echt gezien?

Nee. Hij was gewoon echt vrijgevig.



Wat voor andere dure cadeautjes heb je in de loop der jaren gekregen?

Toen mijn laptop kapotging, gaf iemand me een voucher om een nieuwe Macbook te kopen, zodat ik kon blijven werken. Dat is zelfs twee keer gebeurd. Ik heb ook oorbellen van Yves Saint Laurent gekregen en een hoop ondergoed van Agent Provocateur en Honey Birdette. Dat kost een fortuin, maar is wel heel handig voor mijn werk.



Hebben mensen ook weleens veel geld aan jouw content uitgegeven?

Ik heb op mijn website een keer aangeboden om een op maat gemaakte clip met je ultieme cosplayfantasie te maken. Dat kostte 6000 dollar en ik verwachtte niet dat iemand het ook echt zou doen, maar het gebeurde dus wel! Ik vind het heel leuk om video’s te maken en alle details goed te krijgen, dus ik deed er erg mijn best voor. Het was top. — @catjiraTV

GODDESS JASMINE MENDEZ. FOTO MET DANK AAN DE GEÏNTERVIEWDE

GODDESS JASMINE MENDEZ, FINDOMME UIT NEW ENGLAND

VICE: Je hebt de afgelopen jaren als findomme gewerkt. Hoeveel heeft dat je ongeveer opgeleverd?

Goddess Jasmine: Geen idee, maar zeker miljoenen. Genoeg om er drie huizen van te kopen. Ik verdien gemiddeld zo’n 2000 tot 5000 dollar per dag, dus ik doe het best aardig.



Indrukwekkend. Hoe zit het met je best betalende klanten?

Het meeste dat iemand in een keer naar me heeft overgemaakt was 50.000 dollar. Het kwam van een militair die net zijn huis had verkocht. Verder is er ook nog een submissive die soms in komt vliegen vanuit Tokio, en me een keer 20.000 dollar cash gaf om hem aan een riem uit te laten op Times Square. En er is een arts die me 40.000 per jaar betaalt. Oh ja, en een keer was ik aan het winkelen en toen kwam er een gast op me af die alles voor me wilde betalen. Uiteindelijk brachten we de hele dag met elkaar door en kocht hij allemaal dure dingen voor me, waaronder een ketting van 10.000 dollar.

FOTO: MET DANK AAN GODDESS JASMINE MENDEZ

Wat moet je er eigenlijk precies voor doen?

Ik ben een lifestyle-domme, wat betekent dat ik het 24 uur per dag doe. Daardoor is het wel wat lastiger om de grens tussen werk en privé te bepalen – het loopt allemaal een beetje door elkaar heen.

Ben je weleens meegenomen op reis?

Een keer gaf een sub me zijn creditcardgegevens en zei hij dat ik een vakantie voor mij en mijn toenmalige vriend mocht boeken op Bermuda, allemaal op zijn kosten. Toen we daar eenmaal waren, wilde hij dat we hem foto’s stuurden van ons. Hij wilde zien hoe we zoenden en seks hadden, en stuurde ons dingen als champagne en aardbeien. Dat kostte hem al met al 26.000 dollar, maar het was het ons allemaal erg waard. — @laughinglatina

NAOMI COLLINS, ESCORT EN EIGENAAR VAN ESCORTBUREAU ENNVY UIT LONDEN

VICE: Hoi Naomi. Wat is het grootste bedrag dat jij ooit hebt gekregen?

Naomi Collins: Dat was met een man die een goede baan in de luchtvaart had. Hij begon als normale klant en betaalde 200 dollar per sessie, maar ik zag hem al snel een paar keer per week. Op een gegeven moment vroeg hij me uit eten en gingen we naar een chic restaurant. Daar vroeg hij of het een beetje goed zat met mijn financiën. En toen veranderde alles.



Wat dan?

Ik vertelde dat mijn auto gerepareerd moest worden, omdat ik hem de week erna nodig had voor werk. De reparatie zou me ruim 2000 dollar kosten. Hij zat tegenover me aan tafel en legde zo het geld neer. Daarna boekte hij altijd lange sessies met me, waar hij veel te veel voor betaalde – twee keer zoveel als gebruikelijk, als het niet meer was. Dat ging ongeveer acht of negen maanden zo door.



Ben je weleens met hem mee geweest op reis?

Hij betaalde een keer een reis naar Madrid, Amsterdam en Venetië. We sliepen alleen maar in vijfsterrenhotels. Ik ben ook een paar keer tien dagen met hem weg geweest, waaronder een keertje naar Dubai en een keer naar de Dominicaanse Republiek. Meestal was hij ondertussen wel druk met werk, maar ik vond het allemaal prima, want ik werd als koningin behandeld.



Hebben jullie nog steeds contact?

Ja. Hij wilde uiteindelijk een gezin beginnen, dus we zijn wel verschillende wegen ingeslagen. Maar we zijn nog steeds vrienden. — @ennvyUK

PENNY BARBER. FOTO MET DANK AAN DE GEÏNTERVIEWDE

PENNY BARBER, PORNOACTRICE UIT CALIFORNIË

VICE: Je zit nu al bijna twintig jaar in het wereldje. Welke klant heeft je het meest betaald?

Penny Barber: Er waren er meerdere, maar eentje sprong er echt uit. Ik was net gescheiden van de vader van mijn kinderen, en ik ontmoette hem toen ik aan het cammen was. Hij was heel vrijgevig en gaf mij en mijn kinderen een financiële steun in de rug, omdat ik het heel zwaar had. Hij kocht alles wat ik maar nodig had, vaak ook de duurdere variant. Le Creuset-pannen, meubels, apparaten. Hij kocht zelfs speelgoed voor mijn kinderen. Een keer stond hij erop dat ik een bepaalde serie zou kijken, en kocht hij gewoon een nieuwe tv, dvd-speler en de dvd van die serie voor me. Hij nam me ook mee naar Las Vegas om te winkelen en hij heeft eens een robijnrode ketting voor me gekocht.



Verwachtte hij er veel voor terug?

Niet op de manier die jij bedoelt. Ik heb hem één keer in het echt ontmoet. Er bestaat een gezegde in de porno-industrie dat de mensen die het meeste geld uitgeven het minste verwachten, en de mensen die het minst betalen juist met de lachwekkendste, bizarste verzoeken komen – die ik dan natuurlijk gewoon negeer.



Hoeveel whales zijn er denk je, als je het vergelijkt met normale klanten?

Voor elke whale die je tegenkomt zijn er ook honderden kleine visjes. De truc zit hem erin om jezelf te presenteren als iemand waar een whale geïnteresseerd in is. — @pamperedpenny

MEGGERZ. FOTO MET DANK AAN DE GEÏNTERVIEWDE

MEGGERZ, FINDOMME UIT NEW YORK

VICE: Wat is het duurste dat een sub ooit voor je heeft gekocht?

Meggerz: Waarschijnlijk mijn BMW M3. Ik ging naar de dealer en koos een auto uit, en hij betaalde de borg van 10.000 dollar en alle daaropvolgende maandelijkse betalingen.



Heb je ook weleens belachelijk veel geld gekregen?

Zeker. Er was een keer een maand waarin ik 54.000 dollar verdiende bij Iwantclips.com, en dat kwam vooral van deze gast. Omdat ik die maand het meeste geld binnen had gehaald, schreef de website een cheque uit, die dat jaar vertoond werd bij de pornobeurs Adult Entertainment Expo.



Hoeveel denk je dat je in de loop der jaren hebt gekregen?

Zeker wel een miljoen. Subs hebben ook weleens voor mijn vakantie betaald. Een iemand betaalde allemaal reisjes voor mij en een andere findomme, en ook een keer voor een tripje met mijn vriend, naar Duitsland, Turkije en Egypte. Die laatste keer zei hij alleen wel: “Als je met een andere vrouw was gegaan, dan had ik jullie in de businessclass gezet.” — @meggerz



