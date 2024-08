Hoe Oekraïnse sekswerkers hun collega’s en landgenoten helpen

Sekswerkers over de hele wereld hebben zich de afgelopen week verenigd om hun collega’s in Oekraïne te ondersteunen. De platforms die sekswerkers gebruiken om hun werk te kunnen doen, hebben samen miljoenen geworven voor humanitaire hulp. En individuele sekswerkers zetten op Twitter fondsenwervingsacties op.

Sekswerkers in Oekraïne vragen nu onze steun om hun huizen te verdedigen.

Kara Xaen, een 26-jarige Oekraïense sekswerker, is een van hen. Zij keerde onlangs terug uit Duitsland om bij haar familie in het zuidoosten van Oekraïne te zijn. Haar grootmoeder is heel erg ziek, vertelt ze aan VICE, en haar vader is niet in staat om de regio te verlaten. “We hebben besloten om hier samen te blijven,” zegt ze.

Xaen zegt dat de steun uit de sector overweldigend is geweest, maar ze moedigt mensen aan om rechtstreeks te doneren aan sekswerkers zoals zij, die nog in Oekraïne zijn, of aan de grassroots organisaties die hen steunen. Zelfs donaties aan het Oekraïense leger heeft ze liever dan aan een organisatie als UNICEF, zegt ze.

“We spannen ons lokaal enorm in om – zolang de stad nog niet is binnengevallen – de mensen om ons heen te helpen met medicijnen, voorraden, batterijen en dat soort dingen.” zegt Xaen.

“Sommige van mijn vrienden die in Duitsland studeren hebben gezegd: ‘Hé, we hebben gedoneerd aan een organisatie als UNICEF’, ofzo. Maar dat betekent: je hebt gedoneerd aan een organisatie met duizenden mensen. Dus wanneer zien wij dat geld eigenlijk?”

Wat Xaen betreft, zou het geld beter gedoneerd kunnen worden aan lokale mensen en organisaties. Op die manier komt het geld rechtstreeks terecht bij degenen die betrokken zijn bij het vervoer van voorraden naar de burgerbataljons die nu hun steden verdedigen.

Leden van een defensie-eenheid bereiden zich voor om naar verschillende gebieden in Kyiv te gaan. (Foto: Chris McGrath/Getty Images)

De afgelopen week hebben de online platforms die Oekraïense sekswerkers gebruiken, serieuze pogingen gedaan om hun steun kenbaar te maken. OnlyFans doneerde zaterdag 500 Ethereum, ongeveer 1,3 miljoen euro, aan UkraineDAO, een van een vele crypto-organisaties die geld inzamelen voor humanitaire hulp en militaire financiering voor Oekraïne.

Een ander voorbeeld is Paxum, een betalingsapplicatie waarmee cammers, streamers en allerlei andere makers hun geld kunnen opnemen via platforms zoals Twitch en MyFreeCams. Soms wordt het gebruikt om de vaak ingewikkelde fiscale regels van verschillende landen te omzeilen, zodat gebruikers uit landen als Australië en Nieuw-Zeeland snel betaald kunnen worden.

In het weekend stuurde Paxum een e-mail naar al zijn gebruikers, waarin het platform verklaarde dat het Oekraïne steunt, en het beloofde hulp aan alle leden van de ‘Adult Videochat Community in Ukraine’, inclusief performers ‘die Paxum niet als betaalmethode gebruiken’.

Octav Moise, CEO van Paxum, vertelt VICE dat het bedrijf momenteel werkt met sekswerkers in het hele land die niet de financiële middelen of het vervoer hebben om te vertrekken. Ze helpen sekswerkers aan de grens tussen Oekraïne en Roemenië met vervoer en bieden hen vervolgens gratis onderdak aan. Hij zegt dat de actie tot nu toe meer dan 150 mensen heeft geholpen, maar ‘dat aantal stijgt ieder uur’. Het bedrijf werkt aan de evacuatie van zo’n 1000 mensen.

Sekswerkers doen op Twitter regelmatig oproepen aan hun klanten en fans om te doneren aan zowel persoonlijke doelen, bijvoorbeeld voor een levensreddende operatie, als ook aan wereldwijde campagnes om geld in te zamelen voor slachtoffers van bosbranden, zoals die in 2020 in Australië plaatsvonden. Voor de slachtoffers van de Russische invasie in Oekraïne doen ze dat nu weer.

In Oost-Europa zijn honderden sekswerkers geld aan het inzamelen, en ze verdelen het via Telegram-groepen en Twitter DM’s, waarvan VICE er twee heeft gezien. In deze groepen zijn alle Russischtalige werkers gelijk, iedereen is doodsbang voor de langdurige gevolgen die de aanval van Rusland zal hebben en treurt om de levens die nog verloren zullen gaan.

De steun van Russische sekswerkers wordt over het algemeen verwelkomd door hun collega’s in Oekraïne.

“Ik heb altijd met Russische mensen gewerkt,” zegt Xaen. “En in deze industrie hebben we nooit onderscheid gemaakt tussen mensen uit Wit-Rusland, Rusland of Oekraïne. We zijn allemaal Russischtalig. En we hebben ons netwerk binnen de industrie. We zijn allemaal met elkaar verbonden.”

Veiligheidstroepen arresteren anti-oorlogsdemonstranten in Moskou, Rusland. (Foto: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images)

Het is een sentiment dat wordt gedeeld door andere Oekraïense sekswerkers. Sommigen vertellen VICE dat ze moeite hebben om hun gevoelens over Rusland op een rijtje te zetten, maar ze willen duidelijk maken dat Russen, met name Russische sekswerkers, geen schuld hebben aan Poetins aanval op Oekraïne. Anderen, waaronder ook Xaen, zeggen dat ze de invoering van hardere sancties willen zien die Rusland zouden uitsluiten van platforms als OnlyFans en MyFreeCams. “Anders ben ik bang dat deze oorlog eeuwig zal duren,” zegt Xaen. “En dat is onze grote angst, want het kan net zo gaan als bij Donetsk of Lugansk. In het begin kijkt iedereen toe, is iedereen bezorgd. En dan gaan er een paar maanden voorbij en zegt iedereen ‘We weten ervan, maar we gaan nu weer ons normale leven leiden’.”

“Ik ben niet tegen het Russische volk, ik heb geen directe haat tegen het Russische volk,” zegt Xaen. “Maar over het algemeen vind ik wel dat de Russen moeten worden afgesloten van de mogelijkheid geld te verdienen op de mondiale markt.”

Eerder deze week leek het er even op dat de sancties gevolgen hadden voor Russische modellen op OnlyFans, nadat alle profielen uit Rusland ‘op zwart gingen’ en later op inactief werden gesteld. De reacties varieerden: sommigen toonden meteen hun solidariteit met de Russische modellen, die volgens hen niet de dupe zouden moeten worden van Poetins agressie, terwijl anderen hoopten dat de storing een voorbode was van meer ingrijpende sancties.

Een woordvoerder van OnlyFans, waarvan de meerderheidsaandeelhouder naar verluid van Oekraïense afkomst is, vertelt VICE dat het platform achter zijn Russische makers staat en begrijpt dat zij niet verantwoordelijk zijn voor ‘deze afschuwelijke daden’.

“Nadat er eerst financiële beperkingen waren opgelegd, hebben we nu de accountactiviteit voor makers in alle landen hersteld. Hun accounts zullen volledige functionaliteit behouden zolang we toegang tot betalingsmethodes hebben om hen te ondersteunen,” zegt ze.

“We wilden de accounts van makers niet beëindigen of schorsen op basis van de locatie van de maker, en we doen er alles aan om onze gemeenschap te ondersteunen.”

Xaen is teleurgesteld. Volgens haar zijn het opleggen van strengere sancties slechts een van de vele dingen die westerse platforms, zoals OnlyFans, zouden kunnen doen om de invasie van Rusland tegen te gaan. Apple, Facebook en vele anderen hebben al laten zien dat ze bereid zijn om dat te doen. Maar praten over haar werk – terwijl de steden in het land worden gebombardeerd- voelt voor haar nu relatief onbelangrijk.

In plaats daarvan concentreert Xaen zich op overleven en wil ze haar familie veilig houden.

“Europa ziet ons als een menselijke bufferzone,” zegt ze. “Ze laten ons voor hen sterven.”

