Nederlandse sekswerkers vertellen hoe ze het aanpakken als ze ongesteld zijn

Yvette Luhrs (31) maakt porno, zit regelmatig achter een webcam, is gespecialiseerd in Porn Studies en ze is voorzitter van PROUD, de belangenvereniging voor mensen die in de erotische industrie werken. Maandelijks vertelt ze ons over het wel en wee in de wereld van seks als werk, en deze keer vroeg ze een aantal collega’s hoe zij het aanpakken als ze ongesteld zijn.

Al sinds de middelbare school leren vrouwen dat je menstruatie geen excuus is om niet met gym mee te doen, een proefwerk niet in te leveren of helemaal niet naar school te komen. Het leven gaat, ook als je het idee hebt dat je langzaam doodbloedt, gewoon door. Het zal dan ook geen verrassing zijn dat sekswerkers tijdens hun menstruatie ook gewoon naar hun werk gaan.

Ik voel me altijd extreem zielig als ik ongesteld ben, vooral op de eerste dag. Ik zet een kop thee, trek mijn meest fluffy onesie aan, duw een spons naar binnen en ga al bankhangend achter m’n webcam zitten. Vaak kan ik me op ander werk toch niet concentreren en een orgasme helpt erg goed tegen buikpijn; twee vliegen in één klap dus. Maar het blijft toch spannend – ik stop mijn camera soms vrijwel in mijn vagina en de kijker ziet dus alles. Werken terwijl je menstrueert komt dus voor sekswerkers met extra uitdagingen. Ik vroeg een aantal van mijn vrouwelijke collega’s hoe zij dat doen.

Charlie*, stripper

Ik gebruik tegenwoordig een Eve Cup als ik dans. Dat is handig, want ik hoef ‘m minder vaak te wisselen dan een tampon. Mijn hele shift hoef ik er niet echt aan te denken, en ik heb geen touwtje. Tijdens een show zit ik soms wijdbeens en naakt recht voor een klant – die kan dus echt alles zien. Vroeger knipte ik het touwtje af, maar alsnog had ik dan weleens een klant die zei dat hij mijn tampon kon zien. O, en ik ben een keer doorgelekt, volgens mij heb ik toen op een klant gebloed. Een klein beetje maar hoor, maar het was wel lullig. Maar ja, dat kan nu eenmaal gebeuren als je in de buurt van naakte vrouwen bent. Mijn tip: doe vooral geen witte kleding aan als je naar de stripclub gaat.

Christine*, amateur porn & webcamperformer

Zo nu en dan maak ik video’s met een thema, vaak in opdracht van een klant. Laatst maakte ik er bijvoorbeeld eentje met ballonnen, voor iemand met een opblaas-fetisj, maar ik maak ook video’s die bij de tijd van het jaar passen. Vorig jaar met kerst ging ik aan de slag met ballen, slingers en kerstlampjes, alleen halverwege bleek ik ineens ongesteld te zijn geworden. Gezien de tijd die ik er al in had gestopt ging ik de scène niet opnieuw draaien. Ik heb de video toch online gezet, maar wel met een waarschuwing. Eerst vond ik het vervelend omdat het niet volgens plan liep, maar uiteindelijk heb ik heel goed verdiend aan die video. Erg prettig.





Bubbles*, straat- & raamsekswerker

Als transvrouw word ik niet ongesteld, maar dat betekent niet dat ik nooit bloed. Anders dan bij vrouwen die geboren zijn met een vagina, wordt mijn vagina niet vanzelf vochtig. En de huid is een stuk kwetsbaarder dan bij andere vrouwen. Bij penetratie kan het schuren, en als je er te ruig mee doet kan er dan een scheurtje ontstaan. Het bloedt dan een beetje en het is gevoelig, dus dan werk ik meestal even niet of gewoon wat minder.

Marianne, escort & bordeelsekswerker

Ik kom nog uit de tijd waarin we met natuursponsjes werkten. Die vielen soms uit elkaar en het was echt een onwijs gedoe om ze er weer uit te krijgen. Maar ik werkte wel gewoon door als ik ongesteld was. Ondanks dat ik licht bloedde, werd ik wel heel chagrijnig – dat reageerde ik dan af op mijn klanten. Ze vonden het meestal niet zo erg, want ik zorgde dat ik juist dan mijn klanten met een menstruatie-fetisj had. Behalve chagrijnig word ik ook heel geil als ik menstrueer, dus het was voor hen echt een feest. Ik nam mijn eigen lakens mee naar het bordeel, want het werd best een smeerboel. Ik ging ook met mijn klanten in bad, dan hadden we roze schuim. Ik deed dat overigens alleen met klanten die ik al een tijd kende. Van mezelf wist ik dat ik geen hiv had, maar de ander loopt met dit soort seks natuurlijk wel een groot risico. Wanneer hiv-positief menstruatiebloed in contact komt met iemand, bijvoorbeeld als de klant een wondje heeft of het doorslikt, dan loopt hij een grote kans op besmetting. Het is dus niet iets om lichtzinnig over te doen.

*Een aantal namen is gefingeerd – de echte namen zijn bij de redactie bekend.

