Semimo is naast een Braziliaanse vleermuis ook een hele goede muzikant

Semimo betekent vleermuis in het Bakairi (een taal die gesproken wordt door indianen in Brazilië), maar het is ook de naam van het muziekproject van Eelke Mastebroek. In een vorig leven speelde hij gitaar in de rockband Rigby, en later in Handsome Poets. Deze informatie mag je wat mij betreft meteen weer vergeten; het is maar even om aan te geven dat hij niet zomaar de eerste de beste gitarist is. Sterker nog: hij is best wel virtuoos. Ik ken Eelke al een jaartje of wat via een gezamenlijke vriend. Soms was ik bij die vriend en kwam Eelke langs en meestal pakte hij dan ergens een gitaar vandaan en zat hij rustig een uurtje te spelen. Als ik mijn ogen dichtdeed, zat ik al vrij snel ergens in de Mississippi Delta, in de achtertuin van Robert Johnsons buurman.

Onze gezamenlijke vriend verhuisde uiteindelijk naar een ander land en ik had al jaren niks meer van Eelke gehoord. Tot-ie laatst een clipje doorstuurde van het liedje Mindshift. In de clip zie je wapperende doeken en mozaïek-achtige dingen gebeuren. Niet per se extreem spannend, maar de muziek is dat gelukkig des te meer. Enfin, check het zelf maar.