September was een drol én een parel voor gays

In het lhbt-overzicht van de maand lichten we het allerbelangrijkste nieuws over gayland uit, waar we vervolgens op reflecteren. In deze editie nemen we het queernieuws van september onder de loep.

September was een zeer, zeer slechte maand voor de CEO van een invloedrijk mediaconglomeraat, powervrouw en hobbykok Linda de Mol. Dat vind ik spijtig voor haar en haar geloofwaardigheid, maar ik klap ook stiekem een beetje in mijn gemarginaliseerde homohanden. Na de cover van LINDA.meiden van de zoenende Anna Nooshin en Monica Geuze met het onderschrift ‘fuck hokjes’ ontstond er een hoop bombarie (bijvoorbeeld dit en dit artikel) over de verbeelding van hetero’s als homo’s in populaire media. Niet zo gek, die bombarie, want de seksualisering van het geveinsde lesbische lichaam werkt de emancipatie van homo’s niet alleen tegen (het bevestigt juist heteroseksualiteit als norm), het is ook hartstikke saai en oud nieuws. De ophef zorgde wel voor een tegenreactie, in de vorm van een hoop tongende lesbo’s, homo’s en biseksuelen op Twitter – om te laten zien dat ze heus wel bestaan. Dat was dan weer enorm cute. Hoera voor zichtbaarheid!

Niet veel later bereikte het commerciële medialandschap opnieuw een homoseksueel dieptepunt, namelijk de uitzending van RTL Late Night die op de hommeles volgde, waarin Nooshin en Geuzebroek opdisten dat ze er geen mallemoer van snapten, want: “We doen waar we zin in hebben, en het was niet onze bedoeling iemand te beledigen.” Humberto Tan leek de ophef ook niet te begrijpen, en tafelgast Dré Hazes kon zijn rode wangen en het hitsige geflapper van zijn tieneroren niet bedwingen. Dit lijkt allemaal misschien best onschuldig, maar het was wel handig en een toegevoegde waarde geweest, lijkt me, om bijvoorbeeld minstens één lhbt’er uit te nodigen, waar het ook, en misschien nog wel belangrijker: vooral om gaat. Helaas, een flopmaand voor jou, Linda!

Er zijn nog meer wokesteken laten vallen rondom homo-emancipatie in deze druilerige herfstmaand, namelijk door winkelketen Zara. Terwijl een stel Syrische lhbt’ers even gezellig wat fashion dachten te gaan shoppen, werden ze pardoes bedreigd en geslagen door een andere klant – die hen er ook nog eens van betichtte slechte moslims te zijn, omdat ze zo nodig hun non-binaire identiteit moesten uitdragen in een winkelgebied. Als kers op de lhbtaart werden de slachtoffers de tent uitgezet, kregen ze een winkelverbod voor een jaar, en mocht de homofobe klant gewoon verder snuffelen, op zoek naar de leukste gendernormatieve musthaves. De Zara besloot het in de doofpot te stoppen, en vooral geen excuses te maken. Hier waren mensen natuurlijk terecht laaiend om, en organiseerden daarom een kleine demonstratie in de Zara op de Kalverstraat, waar een paar mannen vrouwenkleding pasten – en dat zag er hartstikke lief uit:

Maar Zara kreeg nog meer foeterende lhbt’ers over zich heen, toen een jongen uit Breda ook al de sigaar werd van de hardnekkige scheidslijn tussen de seksen die de Zara kennelijk hanteert. Stijn mocht geen dameskleding passen. Er werd hem gezegd dat het niet de bedoeling is om als heer kleding te passen bij de damesafdeling. En als-ie per se dameskleding zou willen hebben, dan moest-ie dat passen bij de herenafdeling. Ook geen beste maand voor jou, Zara!

Er was een bedrijf dat zich niet schuldig maakte aan het kapitalistische, cisgender en heteronormatieve kwaad deze maand, en dat is de HEMA. De HEMA kondigde deze maand namelijk aan dat de meisjes- en jongensafdeling niet meer gescheiden zullen zijn, maar voortaan de ‘kidsafdeling’ gaat heten. De kleding verandert niet, er wordt alleen geen labeltje meer op geplakt. Dat is goed nieuws voor alle kinderen die zich niet honderd procent en uitsluitend jongetje of meisje voelen, en verder voor niemand slecht nieuws, want niemand die wat hoeft in te leveren. Tóch, lieverds, tóch raasde de genderdiscussie weer op volle moppertoeren over het internet. Mensen waren aan het rillen van woede, bijvoorbeeld deze mevrouw, die het idee heeft dat haar eigen genderidentiteit, en die van haar kinderen én de generaties die komen gaan voor eens en altijd gesloopt gaan worden:

Ik begrijp de angst, en het zou niet uit moeten maken of je kleding uit een damesschap of herenschap koopt. Misschien is een genderneutraal label daar een oplossing voor????????

September werd gelukkig niet alleen beteugeld door commercie-ophef, boze mensen en ellende. Er gebeurde ook een hoop vrolijke dingen, zoals deze vrouw in een pikkenpak, die de opening van een regenboogzebrapad verstoorde in Vlissingen. Terwijl een wethouder een langdradige toespraak hield over inclusiviteit, verscheen er opeens een vrouw verkleed als pik achter haar – die gewoon wat enthousiaste gebaren maakte, vrolijk keek, en daardoor de oersaaie oratie van mevrouw wethouder wat behapbaarder maakte. Deze pikkenvrouw heeft met haar verschijning natuurlijk niet per se bijgedragen aan de emancipatie van lhbt’ers, maar wel een erg leuk lolletje uitgehaald op haar vrijgezellenfeest, kijk zelf maar even:

Of bijvoorbeeld het goede nieuws dat homoseksuele Tsjetsjeense vluchtelingen sneller een verblijfsvergunning krijgen hier, in Nederland – omdat ze vervolgd en gemarteld worden vanwege hun seksuele oriëntatie in eigen land. Maar ook in Apeldoorn gebeurde er vanalles leuks, bijvoorbeeld deze transvrouw van 57 jaar en twee meter lang die voor de eerste keer een modeshow voor lange mensen liep – om het transgender zijn ook in Apeldoorn wat aandacht te geven. Daar kwamen een hoop bezoekers op af, want als iets bekijks heeft, is het wel het zijn van een heel grote transvrouw in Apeldoorn van middelbare leeftijd. Bovendien was het 23 september de dag van de biseksuelen, de groep die nog weleens wordt vergeten of minder wordt geaccepteerd in de de lettergroep lhbt. Op de Rotterdam Pride werd er een grote bi-vlag gewapperd met de kleuren roze en paars – waardoor ze toch net even wat zichtbaarder werden gemaakt.

Genoeg van het vrolijke nieuws, laten we het even hebben over het opstootje dat ontstond op diezelfde Rotterdam Pride. De Dutch Gayservatives liepen dit jaar mee – een homobeweging die flink in de rechtse richting leunt. En voordat ik verder ga vertellen over dit ophefje, wil ik eerst dat je kijkt naar deze foto:

Dit is Lennard van Mil, voorzitter van de Dutch Gayservatives én zo het lijkt een glibberige salamander. De Dutch Gayservatives liepen meer in de Pride, en daar waren sommige Pridegangers niet zo blij mee. Er was bijvoorbeeld iemand die een bordje had gemaakt met: ‘Gayservatives Leave’, en dat bordje vooral heel erg graag aan de camera van PowNed wilde laten zien. Uiteindelijk werd er wat geduwd en gemept tussen deze tegenstander en Lennard. Lennard gebruikte dit akkefietje om bloot te leggen dat de Pride helemaal niet zo inclusief is als ze pretenderen te zijn – op politiek gebied. Wat OP ZICH nog best een legitiem argument is, want: zou een groep mensen iemand mogen uitsluiten van het vieren van verschillende seksuele voorkeuren op basis van politieke voorkeur? De organisator van Pride vindt in elk geval van niet, en gaat volgend jaar zelfs startnummers geven aan verschillende groepen, zodat links en rechts elkaar tenminste geen beuk meer kunnen verkopen op elkaars seksueel gelijkgestemde waffel.

Dan was er deze september in 2017 ook nog het nieuws dat kunstmatige intelligentie kan herkennen of je nou homo bent of niet. Best handig, als je leeft in een relatief veilig land waar lhbt’er zijn niet vervolgd wordt, en je de techniek misschien kan gebruiken om de ongemakkelijke vraag: hoe zit het nou, ben je gay? te vermijden. Maar het is echt wat minder handig als je bijvoorbeeld in Tsjetsjenië of Azerbeidjan woont, en de overheid kan scannen of je homo bent of niet, en je dan de doodstraf kan opleggen. GLAAD, de grootste belangenorganisatie voor lhbt-rechten heeft evengoed haar bedenkingen over de betrouwbaarheid van deze nieuwe technologie, want de aannames zijn onnauwkeurig en er worden hele groepen buiten beschouwing gelaten. Nou, in de prullenbak ermee, zou ik zeggen!

Concluderend: Hoe gaat de maand september de geschiedenisboeken in?

De maand september gaan we herinneren als een maand waarin ‘De Commercie’ turbototaal de mist in ging, zoals Linda de Mol die een flatertje sloeg met de cover van LINDA.meiden, en de Zara die tot twee keer toe een flinke scheut discriminatie op haar klanten sodemieterde. Maar deze briesige herfstmaand gaat ook de boeken in als een maand van het blootleggen van gekke maatschappelijke structuren, namelijk slibberende Lizard van Mil van de Dutch Gayservatives die een ingewikkeld vraagstuk over inclusiviteit in de homogemeenschap de queerwereld in slingerde, en de HEMA, die haar kinderafdeling genderneutraal maakt – en daardoor half Nederland mopperkontend over zich heen kreeg.

De maand is – uiteraard – helemaal gewonnen door de vrouw in haar pikkenpak, die op een gaybrapad eventjes flink liep te zegevieren. Gefeliciteerd!