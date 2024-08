Serieuze portretten van partytieners in Lloret en Blanes

Als je érgens goed shotjes kan drinken en kan tongen in de zomer, dan is het wel in Lloret de Mar en in Blanes, aan de Spaanse Costa Brava. Veel jonge Nederlanders en brengen daar graag een of twee weekjes zomervakantie door.

Dat feesten tot het weer licht wordt, elke dag opnieuw, kan je na een paar dagen wel flink in je benen gaan voelen. Fotograaf Gino Kleisen legde deze zomer met zijn Hasselblad-camera tieners (en een enkele twintiger) vast op de momenten dat ze overdag aan het bijkomen waren van al dat gevier van het leven.