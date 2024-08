Serj Tankian van System of a Down zingt een lied van ‘Game of Thrones’

Game of Thrones staat bekend om de roekeloosheid waarmee het populaire personages doodschrijft en zo de harten van fans verbrijzelt. Ondanks (of misschien dankzij) dit feit kijken miljoenen fans wereldwijd met religieuze toewijding naar de serie en wordt elke aflevering achteraf grondig besproken in tweets, memes, blogs en hele analyses. Waar minder vaak over wordt gepraat is de muziek. De intro is al op elke mogelijke wijze gecoverd en geremixt, maar het machtige Rains of Castamere is wat minder bekend. Het is het lijflied van huize Lannister en wordt over het algemeen ingezet als iemand van die familie iets verschrikkelijks heeft gedaan. Denk bijvoorbeeld aan de Red Wedding-aflevering.

Het liedje straalt enkel dreiging en melancholie uit, wat al helemaal het geval is met deze versie van The National orkest. Bij een concert van het orkest in Los Angeles stond niet de gebruikelijke zanger achter de microfoon, maar niemand minder dan Serj Tankian van System of a Down.

Jawel, de man die onze jeugd heeft verrijkt met Chop Suey en Toxicity stond plots op het podium een liedje te zingen over vechtende leeuwen. Dit is zo perfect dat we onze eigen koppen willen afhakken.