Maak Chinese noedels met hete pindasaus (Majiang Mian)

Porties: 4

Voorbereiding: 15 minuten

Totaal: 25 minuten

Ingrediënten

2 eetlepels geroosterde sesamolie of chiliolie (plus de drab onderaan de fles.)

2 eetlepels geroosterde sesampasta

2 eetlepels pindakaas

1 teen knoflook, fijngehakt

1 groene ui, fijngehakt, de witte en groene stukjes op aparte stapels

1 ½ eetlepel sojasaus

1 eetlepel donkere azijn

1 theelepel suiker

8 gram gedroogde tarwenoedels

Videos by VICE

Recept

1. Maak eerst de saus: meng de sesam- of chiliolie in een wok met de sesampasta, pindakaas, knoflook, witte stukjes ui, sojasaus, azijn en suiker. Verhit het langzaam op middelhoog vuur, roer voortdurend tot de saus lichtjes ingekookt is. Proef en breng het op smaak.

2. Breng een pan met water aan de kook, voeg de noedels toe en kook ze tot ze net gaar zijn. Spoel de noedels uit en doe ze in de wok en bewaar het pastawater. Roer de noedels tot ze allemaal goede laag saus hebben, en voeg een beetje van het pastawater toe om te voorkomen dat ze aan elkaar kleven. Verdeel de noedels over de kommen, strooi de groene stukjes ui er over en serveer heet. Ik zet ook meestal een paar kleine kommetjes met pastawater op tafel die je kan gebruiken om de saus wat te verdunnen.