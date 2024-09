Seth Troxler neemt het op voor dance op BBC News

Seth Troxler mocht aanschuiven bij BBC News voor een rondetafelgesprek over #SaveFabric; het sluiten van de club en de heropening, en dancemuziek in het algemeen. Wanneer de presentatrice oppert dat drugsgebruik voornamelijk een probleem is in de dancescene, reageert hij:

“Drugs zijn volgens mij een maatschappelijk probleem. Kijk naar alle soorten muziekgenres of muziekcultuur in brede zin, drugs is overal. Het is volslagen belachelijk om dancemuziek de schuld te geven van het drugsgebruik in de wereld.”

Daarna stelt Troxler dat drugs door heel de samenleving wordt gebruikt, van casino’s tot aan cafe’s en concerten, en dus niet alleen in clubs en op muziekfestivals.

Troxler plaatste het gesprek op BBC News op zijn Facebookpagina, en schreef daarbij: Fabric gaat vanavond weer open. We did it.”