Sevdaliza liet voor haar nieuwe album een doodeng masker van zichzelf maken

De visuele stijl van de Nederlandse zangeres Sevdaliza is meestal net zo indrukwekkend als haar muziek. Ze maakte eerder al indruk met een 3D-versie van zichzelf in een videoclip die ze samen met Pussykrew maakte en ze verscheen al als cyborgachtig standbeeld in een clip met Hirad Sab. Gisteren onthulde ze het kunstwerk dat op haar albumhoes van haar aanstaande album ISON zal pronken, en Sevdalize neemt weer een bijzondere vorm aan. Ze is niet als zichzelf te zien, maar er is een zeer realistisch masker van het hoofd van de zangeres gemaakt en met de hand beschilderd door de kunstenaar Sarah Sitkin.

Sitkin maakte al vaker hyperrealistische sculpturen, zoals een telefoonhoesje met een mensenoor. Het masker van het hoofd van Sevdaliza, met glinsterende zweetdruppels op het voorhoofd, is zwoel gedrapeerd over een ander rode buste. Sitkin schrijft hierover, “Het idee is dat Sevdaliza de moeder van zichzelf en haar eerdere levens is. Het draait om haar kwetsbaarheid. Haar karakteristieken zijn vervormd, sommige weggelaten en anderen worden door het masker juist benadrukt. Een nieuwe vorm wordt herhaald door haar zestien kinderen (het aantal nummers op het nieuwe album) dat haar omringd.”

Sevdaliza bracht onlangs een nieuw nummer uit van haar album, ISON. Je kunt “Hubris” hieronder luisteren:

In mei gaat Sevdaliza op tour en 14 mei treedt ze op in Amsterdam. Bekijk de website van Sarah Sitkin als je meer van haar werk wilt zien.