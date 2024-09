Sevdaliza werkt samen met A$AP Ferg op ‘That Damaged Girl’

Het is inmiddels eerder regel dan uitzondering dat Sevdaliza met projecten komt van onwaarschijnlijk hoog niveau. Nog geen maand geleden schotelde ze ons de prachtige en surrealistische clip van Human voor en vandaag tovert ze weer iets belachelijk goeds uit de hoge hoed; een nieuwe liedje met niemand minder dan A$AP Ferg. De track heet That Damaged Girl en het is een remake van de geprezen That Other Girl. Producer Mucky heeft voor deze nieuwe versie van het nummer zijn beat verzwaard, verdraaid – eigenlijk is de productie volledig op de schop gegaan. Beluister het hieronder, terwijl je tegelijkertijd geniet van de comic van Mickey Cohen met Sevda en Ferg in de hoofdrol.