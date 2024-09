Sexperts leggen uit hoe je moet sexten

Sexting is een onmisbaar onderdeel geworden van het moderne flirten. Alle tieners doen het, maar hoe minder daarover gezegd wordt, hoe beter, want dat zit juridisch allemaal vrij ingewikkeld. Voor volwassenen is het daarentegen prima. Sexting komt in vele gedaanten: het kan goed gaan, het kan enorm mis gaan, en het is iets leuks om op terug te kijken als je voor langer dan een uur in een trein moet zitten.



Maar sexting is op veel verschillende manieren een kunstvorm, en sommige mensen zijn betere kunstenaars dan anderen. Om je te helpen je horizon te verbreden vroegen we een paar sexperts naar hun sextingtips. Spoiler: het gaat er vaak over dat je geen zweterige, korrelige foto’s van je stijve pik moet sturen, met de voorhuid naar achteren getrokken om ‘m langer te laten lijken. Vreemd genoeg zitten mensen daar niet echt op te wachten.

Videos by VICE

MARGARET CORVID, JOURNALIST EN DOMINATRIX

“Als we het hebben over twee gewone mensen die geen sekswerkers zijn, is het vooral belangrijk om er zeker van te zijn dat de ander op je sext zit te wachten, dat het oké is om een geil gesprek te beginnen. Je hoeft daar ook geen contract voor op te stellen voordat je begint, maar je kan wel gewoon een sms’je sturen waarin je zegt: ‘Heb je problemen met wat dirty talk ;o),’ ofzo, voordat je begint te vertellen wat je allemaal met de ander zou willen doen.



Als je dat gedaan hebt is de volgende vraag: wat ga je eigenlijk zeggen? Daar hebben de meeste mensen al geen antwoord op. De beste optie is, of het nou verbaal is of tijdens het sexten, is volgens mij om te vertellen wat je met de ander zou willen doen, en te fantaseren over een seksuele handeling tussen jullie. Dat hoeft verder geen volledig uitgewerkte fantasie te zijn. Je kan gewoon iets zeggen als ‘Ik zou je graag willen pijpen, nu,’ of ‘Ik ben je nu aan het pijpen en het voelt zo goed, met mijn tong van beneden naar boven,’ of ‘Het was zo geil toen je in mijn mond kwam’. Wat je wil, dit is een simpel voorbeeld. Je hoeft niet super creatief te zijn, je moet gewoon de geilheid overbrengen. Als ik met iemand sext begin ik niet over een of andere wilde fetisj, als ik niet zeker weet dat de ander daar ook down mee is. Sommige mensen worden echt geil van rare dingen, zoals ballonnen stuktrappen, daar ga ik het echt niet over hebben.”

JILLIAN ANTHONY, SEKSCOLUMNIST, ‘TIME OUT NYC’

“Loop niet te hard van stapel. Blijf bij de dingen die je kent. Als je niet zeker weet wat je moet zeggen, kan je in je hoofd gewoon even nagaan wat je normaal tijdens het voorspel doet. Je kan beschrijven hoe je thuiskomt, en hem of haar begint te zoenen – dat soort dingen – en dan kan je het daarna net als in het echt natuurlijk laten verlopen. Op die manier hoef je niet teveel dingen te verzinnen en kan je gewoon doen wat je al weet. Sexting kent bovendien geen leeftijdsgrenzen. Het is misschien een andere communicatievorm [voor oudere mensen], maar als je al lang in een relatie zit en je wat ouder bent, is het een fantastische manier om weer zin te krijgen in je relatie, zin te krijgen om thuis te komen.

Ik zeg niet snel dat er dingen zijn die je nooit moet doen, elke situatie en elk koppel zijn verschillend. Ik houd er zelf niet zo van als dingen heel letterlijk zijn. Het kan nogal ongemakkelijk zijn als iemand iets stuurt als ‘Ik maak nu je broek open.’ Probeer het een beetje leuk te houden.

Niet iedereen zit meteen te wachten op je dickpic. Zoek eerst even uit wat de ander wil, kijk hoe het gaat, en zorg ervoor dat jullie dezelfde verwachtingen van het gesprek hebben.”

WENDY JONES, AUTEUR VAN ‘THE SEX LIVES OF ENGLISH WOMEN’

“Mensen hebben altijd op seksuele wijze naar elkaar geschreven – soms heel subtiel, maar toch – in de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw al. Het enige dat is veranderd is de techniek. We hebben het altijd al gedaan.

Het belangrijkste aan seks is dat je er volledig van geniet, en tijdens sexten en sms’en in het algemeen kan je lekker creatief zijn met taal. Je kan heel subtiel zijn of juist heel expliciet, je kan de nadruk leggen waar je zelf wil. Je moet er natuurlijk wel rekening mee houden dat alles dat je opschrijft, op papier of digitaal, vastgelegd wordt en dat het kan worden gebruikt om je te manipuleren of onder druk te zetten. Dat is een grens waar je je bewust van moet zijn, maar zorgt dat niet ook juist voor een deel van de spanning? Luister naar je instinct en negeer dat niet, want het is het verstandigste onderdeel van je systeem.

Goed spellen zorgt ervoor dat je intelligenter overkomt. En check of je wel het goede nummer hebt! Verleiding is beter dan te expliciet zijn. Impliciteit is aantrekkelijker dan expliciteit, zelfs als je aan het sexten bent. En het houdt ook niet op bij sexten, het zou moeten leiden tot iets anders.”

Deze afbeelding heet “Does it count as sexting if it’s a drawing?” en is gemaakt door Quinn Dombrowski, via Flickr

BRIDGET PHETASY, SEKSCOLUMNIST VOOR ‘PLAYBOY’



“Ik zou allereerst zeker willen weten of je de persoon met wie je sext kunt vertrouwen. Het belangrijkste is dat je weet dat je berichtjes worden beantwoord – je wil niet sextend uit de startblokken schieten en je doel meteen voorbijrennen. Begin rustig. Ik heb het idee dat dit soort dingen zich meestal geleidelijk ontwikkelen. Je bent aan het appen, en opeens ben je aan het sexten, meestal nadat een van jullie twee hints begint te geven en de ander die hints oppikt en er iets mee doet. Ik denk dat mensen slim genoeg zijn om zo’n hint te herkennen. Zowel mannen als vrouwen zijn er gevoelig voor. Je weet wanneer iemand opeens begint te flirten.

Voor mannen: stuur geen dickpics. Tenzij iemand erom vraagt, doe het niet. Nooit. Hou je een beetje in, ga niet lopen smeken om naaktfoto’s. Voor vrouwen: denk na over wanneer je een sext stuurt. Misschien zit hij wel in een vergadering. Iemand is misschien aan het lunchen. Ik kreeg een keer een dickpic toen ik op mijn werk mijn telefoon checkte. Een vriendin van me kreeg een keer een dickpic doorgestuurd van iemand anders, daar zit ook niemand op te wachten. Het is iets anders als je een stel bent en de een zegt: ‘Ik heb een vergadering vandaag,’ en dat je dan begint te sexten juist om de spanning een beetje op te voeren. Maar als je casual met iemand aan het sexten bent en de ander reageert niet omdat-ie in een vergadering zit, en jij wordt vervolgens boos omdat-ie niet reageert, dan ben je verkeerd bezig.

Iets anders: stel geen vragen waar je het antwoord niet op wil weten. Mannen vragen altijd: ‘Heb je die foto voor mij genomen?’ Zowel mannen als vrouwen hebben een voorraadje van hun beste foto’s. Misschien voel je je wel een beetje lelijk die dag en stuur je een foto uit je voorraad.. maar als je iemand zich bijzonder wil laten voelen is het leuk als je een foto speciaal voor hem of haar maakt. Maar uiteindelijk komen de best gelukte van die foto’s toch wel in die voorraad van beste foto’s terecht. Deze is alleen voor jou… voorlopig. Een jongen stuurde een keer iets van ‘Stuur een foto met een lepel,’ of waarop je aan een lepel likt, ofzo. Dat was zijn manier om te weten dat die foto alleen voor hem was.”