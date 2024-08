Sexyland was inderdaad de leukste plek van heel Lowlands

Vorige week beweerden we al dat Sexyland de allerleukste plek van Lowlands zou worden, en die verwachting is helemaal ingelost. Drie lange nachten lang werd er gebeukt, geragd en gelachen in een tent vol bonte partyspechten.

Van het kerstfeest op vrijdagavond tot de knallende afsluiter op zaterdag met de jongens en meisjes van PIP en de laatste loodjes met Retronezer en Bokoesam op zondag was het drie dagen feest, met in totaal 22 verschillende acts. De foto’s die Robin Alysha Clemens dit weekend maakten laten die diversiteit uitstekend zien. Check ze hieronder:

Check meer werk van Robin op haar Instagram.