SFB dertig dagen langer vast in Suriname

De drie leden Frenna, KM en Priceless van SFB zitten nog dertig dagen langer vast in Suriname. Dat heeft het Openbaar Ministerie van Suriname vandaag besloten zo valt op 3voor12 te lezen. Ook de advocaat bevestigt het besluit. Aan de site laat hij weten: “Ik ga nu met mijn cliënten en hun ouders praten en bekijken welke mogelijkheden de wet biedt om de inverzekeringstelling aan te vechten.”

Sinds vorige week woensdag zitten Frenna, KM en Priceless van SFB vast in Suriname. De drie worden verdacht van het filmen en verspreiden van een filmpje waarin ze seks hebben met een minderjarig Surinaams meisje.

Verder is er nog weinig duidelijk over de zaak. Over wanneer ze worden voorgeleid en wat voor straf ze te wachten staat is niets naar buiten gebracht.