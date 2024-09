SFB-leden in ieder geval nog vast tot 2 februari

KM, Frenna en Priceless komen voorlopig niet vrij, vertelt NOS-correspondent Harmen Boereboom aan 3voor12. Sinds eind december zitten de jongens vast in Suriname op verdenking van het seksueel misbruiken van een minderjarig meisje, en het filmen en verspreiden van beelden waarop dat te zien is. Volgens de NOS hebben de advocaten een verzoek ingediend voor een tijdelijke vrijlating waarbij de rappers hun paspoorten zouden inleveren, maar dat verzoek is door de rechter afgewezen vanwege een te hoog vluchtgevaar.

Hoewel de aangifte tegen de rappers is ingetrokken door de moeder van het meisje in kwestie, wil de rechter nog meer getuigen spreken omdat de verklaring van het meisje in strijd is met getuigenverklaringen.

Ze zitten dus in ieder geval nog vast tot 2 februari, dan is de volgende zitting.