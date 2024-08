Shaking Godspeed maakt een keiharde soundtrack voor de Last Night On Earth

Wanneer was de laatste keer dat jij na een avondje zuipen in lichte paniek wakker werd, en met je brakke gezicht alles op alles moest zetten om de voorgaande avond te reconstrueren? Voor mij is dat godzijdank al een tijdje geleden, maar de nieuwe clip van Shaking Godspeed werpt me in een regelrechte déjà vu. De herinneringen zijn er wel, vaag herinner je wat types en gebeurtenissen – oja, fuck, er werd gevochten – maar van een juiste volgorde is totaal geen sprake.



Naast dat de video een déjà vu is, is het ook aan visioen: Last Night On Earth is namelijk de officiële soundtrack van het gelijknamige feest dat morgen plaatsvindt in De Besturing in Den Haag. Daar zullen bands als Shaking Godspeed, Death Alley, Dirty Fences en meer spelen tot ze niet meer kunnen – waarschijnlijk omdat de wereld dan vergaat, of ze er dood bij neervallen.

Het mooie is dat jij daar gewoon bij kan zijn, of eigenlijk bij moet zijn. Want naast de vele keiharde acts die spelen, word je ook getrakteerd op dj’s, waaronder Emile Roemer. Ook host Sexy Violence een open ‘drink, fight and fuck’-ring. Bekijk de clip van Last Night On Earth hierboven, houd je zelf een beetje in vanavond en we zien je morgen in Den Haag om ons bestaan weg te feesten.