Sheila and the Kit laten met hun nieuwe clip zien dat alles beter was in de jaren tachtig

Bijna alles was beter in de jaren tachtig. De kapsels waren grotesk, de outfits obsceen kleurrijk en door het gebrek aan internet was het nog zeer makkelijk om te doen alsof alles oké is in de wereld. Madonna stond voor brandende kruizen seksuele liedjes te zingen en Whitney Houston wilde nog met ons dansen.



Als je net als Sheila and the Kit geen genoeg kunt krijgen van dat tijdperk, zet dan de nieuwe video van de Amsterdamse band aan voor gelikte synths, discodanspasjes en een man in felgele shorts met hoge ‘space-sokken’. Als Time and Time Again je niet nostalgisch maakt, dan weet ik het ook niet meer. Zelfs de titel van het nummer doet denken aan hits zoals Cyndi Laupers Time After Time. Of Culture Club’s Time. Waarom gaan alle jaren tachtig hits eigenlijk over tijd? Is dit een complot? Een antwoord daarop kunnen we je helemaal niet geven, maar bekijk de clip hierboven.



