Shell heeft aangekondigd met de meeste van haar olieproducties in Alberta te stoppen

Shell heeft aangekondigd met de meeste van haar olieproducties in Alberta, Canada, te stoppen. De aardolie gigant is van plan om 60 procent van hun bezittingen in Athabasca Oil Sands Project (AOSP) te verkopen aan een van hun partners, namelijk Canadian Natural Resources (CNR). De verkoop bestaat uit bezittingen bij de Peace River en een aantal andere teerzanden die nog niet ontwikkeld zijn. In een andere deal, zullen zowel Shell als CNR, een andere oliemaatschappij, Marathon Oil Canada, overnemen. Dit bedrijf bezit 20 procent van de AOSP.

Dit betekent dat Shell zoveel mogelijk van haar bezittingen – met een waarde van €7,25 miljard – in Alberta probeert kwijt te raken.

De AOSP bestaat uit een gedeelte van de noordelijke helft van Alberta. Dit deel is altijd al bekritiseerd als een van de smerigste, minst duurzame aardolieraffinaderijen ter wereld. Toen in 2014 de olieprijzen daalden en nooit herstelden, zorgde het behoud van zo’n dure oliewinningsgebied in een economische slecht klimaat voor veel discussie.

Combineer dat met de nieuwe wetgeving voor de koolstofprijs van de overheid. Deze zet van Shell kan dus een teken zijn dat producenten van fossiele brandstoffen geen winst meer zien in de teerzanden.

Tijdens de bekendmaking van deal noemde Ben van Beurden, CEO van Shell, het een “significante stap in de hervorming van onze strategie op de lange termijn”. Hij voegt toe dat Shell van plan is te blijven investeren in andere markten, zoals diepwaterwinningen en syngas-productie

Shell is niet de eerste Europese producent die Alberta verlaat. Het Noorse Statoil heeft hun vertrek afgelopen december aangekondigd en het Franse Total SA al in 2015.

Het moeilijk om te zeggen of dit te maken heeft met het beleid voor koolstofbelasting, omdat nog niet duidelijk is wat die precies in zal houden. Volgens Tim McMillan, de voorzitter van het Canadese Vereniging voor Aardoliewinning, zal deze wetgeving de winstgevendheid en dus de toekomst van aardoliewinning in Alberta bepalen. (Canada heeft haar provincies tot 2018 de tijd gegeven om een vorm van koolstofbelasting op te nemen in te voeren, en Alberta heeft dit pas geleden gedaan.)

“We werken met overheden om duidelijkheid te krijgen,” vertelt McMillan in een telefonisch interview. Verkeerd beleid kan er volgens hem toe leiden dat investeringen naar Nigeria, Saoedi Arabië en Venezuela zullen vloeien, waar de milieustandaarden lager zijn en minder wordt geïnnoveerd.

Shell is van plan om te blijven werken aan hun project om koolstof af te vangen en op te slaan, ook in Alberta. Het plan is om koolstofdioxide terug te injecteren in de rotsen. Afgelopen jaar is het hen gelukt om meer dan een miljoen ton CO2 op te slaan.

De pogingen om koolstof op te slaan kunnen de kosten aan het milieu dekken, en dit zou kunnen betekenen dat Shell hier een toekomst in ziet.