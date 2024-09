‘Sherlock’ is stiekem een hele grote lofzang aan perfecte symmetrie

Er is wat aparts aan de hand met de BBC-serie Sherlock. En nee, het is niet het ronduit vreemde maar toch bizar aantrekkelijke gezicht van hoofdrolspeler Benedict Cumberbatch. Een nieuw filmessay van Celia Gómez richt zich op een ander, minstens zo intrigerend aspect van de serie: het feit dat nagenoeg ieder shot van de serie een perfecte symmetrie in zich verstopt heeft. In zijn nieuwe video laat Gómez als bewijs enkele shots zien. Hij heeft ze voorzien van een groot wit raster dat helpt om te zien hoe nauwkeurig de shots zijn uitgelijnd. Het lijkt bijna alsof de dwangneurotische Holmes voor iedere scène even zelf achter de camera is gekropen.

Gómez is trouwens niet de eerste liefhebber die dit is opgevallen; de cinematografie van de serie is zo goed dat alleen het filmwerk al een eigen fanpage heeft.

Het vierde seizoen van Sherlock staat gepland voor het voorjaar van 2017. Bekijk hier alvast de trailer.