In de eerste aflevering van deze serie gaat Noisey-editor en -producer Kim Taylor Bennet zitten met Shirley Manson van Garbage. De band heeft net hun zesde album Strange Little Birds uitgebracht. Zoals altijd is Manson open en oprecht en vertelt ze alles van de reis naar de vijftig, haar relatie met haar lichaam tot de pracht van Beyoncés Lemonade. En dat is pas het begin. ​