Dit T-shirt houdt camera’s met gezichtsherkenning voor de gek

In grote steden word je constant in de gaten gehouden door camera’s – bijvoorbeeld om te kijken of je je wel een beetje gedraagt als burger, maar ook door bedrijven die je producten willen verkopen op basis van alles wat je doet.

Wat nou als je onzichtbaar zou kunnen worden voor al die kunstmatig intelligente camera’s door gewoon een T-shirt aan te trekken?

Een groep onderzoekers van de Northeastern University, IBM en het Massachusetts Institute of Technology (MIT) hebben precies dat gedaan: ze ontwierpen een T-shirt dat de drager beschermt tegen gezichtsherkenningssystemen, door ze zodanig te verwarren dat ze geen flauw idee meer hebben dat er überhaupt mensen zijn.

Adversarial designs, zoals deze technologie heet, zijn ervoor bedoeld om detectie-algoritmes te laten denken dat ze naar hele andere objecten zitten te kijken, of gewoon naar niks. Dat kan al gaan om hele subtiele aanpassingen aan een afbeelding, die voor het menselijk oog misschien niet eens zichtbaar zijn, maar net genoeg zijn om AI voor de gek te houden. In 2017 wisten onderzoekers bijvoorbeeld computers ervan te overtuigen dat een schildpad een geweer was.

Een T-shirt dragen is een laagdrempelige manier om gewoon ergens rond te kunnen lopen zonder dat je door een AI in de smiezen wordt gehouden. Eerder hadden onderzoekers al geprobeerd om AI-afstotende kleding te ontwerpen met lappen op een bord karton, zodat het ontwerp hetzelfde blijft wanneer de drager beweegt. Als het ontwerp krom gekreukeld of deels onzichtbaar zou worden, werkte het immers niet.

Nu gaat natuurlijk niemand met stukken karton rondlopen, en de meeste mensen zullen ook niet zo snel hun gezicht schminken om gezichtsherkenning te misleiden. Daarom hielden de onderzoekers er met hun design rekening mee dat kleding een afbeelding kan vervormen. Wie het T-shirt draagt kan zichzelf gewoon op een natuurlijke wijze bewegen, maar ondertussen blijft diegene onzichtbaar voor gezichtsherkenning.

Je zou kunnen zeggen dat dit alles wel heel ver afstaat van de werkelijkheid, maar nu er op steeds meer plekken hevige weerstand ontstaat tegen gezichtsherkenning, zouden zulke T-shirts in de toekomst helemaal niet zo’n gek idee zijn. De T-shirts die beveiligingsexpert Kate Rose heeft ontworpen, waarmee je kentekenscanners voor de gek kunt houden, worden nu ook al gewoon gedragen.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij VICE US.