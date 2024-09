Pas op je vingers want deze video komt extreem dichtbij stromende lava

Aan de rand van het Hawaii Volcanoes National Park stroomt lava recht te zee in. Dit fascinerende natuurspektakel wordt op magistrale wijze vastgelegd in The Pace of Formation, een nieuwe korte film van Aaron Mendez, Brian Hawkins, Chaz Curry, en Matt Givot, die de schoonheid van de ecologische diversiteit van Hawaii laat zien.

Op het Grote Eiland van Hawaii zijn vijf vulkanen, en de meest actieve is de Kilauea aan de zuidkust. Dit is een van de weinige plekken in de wereld waar een continue stroom lava vloeit, en je dus het ontstaan van nieuw land van extreem dichtbij kan bekijken.

Videos by VICE

Maar er is meer. Het gebied bevat maar liefst acht van de dertien verschillende klimaatzones in de wereld, en elke zone heeft een uniek ecosysteem. Het is dus een van de meest diverse plekken op onze planeet. Dit aspect hebben de filmmakers ook zeker belicht in hun film en naast shots van lava die in de oceaan verdwijnt, zie je in The Pace of Formation ook beelden van de weelderige valleien, de mistige bergketens, en adembenemende sterrenhemels. Met onderstaande video kun je alvast een kijkje nemen op dit prachtige eiland:

De crew heeft daarnaast ook nog een 8K 360-gradenvideo opgenomen die ook zeker de moeite waard is. Deze kun je hier bekijken. En als je meer wilt zien van deze filmmakers kun je dat doen op Vimeo