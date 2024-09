Zou het niet fantastisch zijn als Sia voor elk nieuw liedje ook een video zou maken? Het zou zomaar kunnen gebeuren, want gisterenavond bracht ze opnieuw een clip uit, ditmaal voor Cheap Thrills, met opnieuw een glansrol voor de grote ster in clips van Sia: danseres Maddie Ziegler, die haar ding doet met een stel achtergronddansers. Sia zelf houdt zich zingend in een hoekje op, terwijl de drie dansers rond dollen en dansen alsof ze de beste tijd van hun leven hebben.