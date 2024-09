Sia leeft niet bepaald volgens de regels van de muziekindustrie. In de Beats 1-show van Zane Lowe ging gisterenavond het nieuwe liedje Broken Glass in premiere, twee dagen voor haar albumrelease. Het nummer heeft een sterk oosters geluid, en Sia zingt als een ware crooner over opgeven, laten gaan en het leerproces van verder gaan met je leven nadat je hart keihard aan flarden is gescheurd.

Beluister hem hieronder. Morgen komt haar album uit, pre-orderen kan hier.