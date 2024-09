Luister naar Sia’s nieuwe liedje ‘Reaper’ geschreven en geproduceerd samen met Kanye West

Sia is mogelijk een van de beste songwriters van nu, de persoon die je uitnodigt als je nog iets van je liedje wil maken. Maar als iemand een nummer nog net even die gewenste oplawaai kan geven, is het Kanye West wel. Zijn naam heb je waarschijnlijk ook al eens horen vallen. Hoe dan ook, breng die twee samen en er ontstaat iets magisch, en omdat een volledige versie van Wolves steeds verder weg lijkt, mogen we god op onze blote knieën danken dat we eindelijk iets compleets van de twee te horen krijgen. Reaper is afkomstig van Sia’s nieuwe album This Is Acting dat eind januari uitkomt. Luister naar de onderkoelde introductie, huiver bij het horen van het bombastische refrein. Popmuziek kan wonderen verrichten. Dit is je nieuwe popanthem.