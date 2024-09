Sinds Big2 geld verdient met rap, hoeft hij nooit een tweede stuk kip te laten liggen

Beeld door Amie Galbraith​ ​​​

Big2 (Twan van Steenhoven) is een veteraan in het Nederlandse hiphoplandschap. The Opposites was jarenlang een van de beste en meest gevraagde liveacts van Nederland, maar Twan verdiende zijn strepen ook als producer. Afgelopen september bracht hij een album uit met Mario Kartel en vrijdag komt er een EP uit van hem en Stray Bullets. We wilden weten wat hij kocht van zijn eerste rapgeld, en vroegen hem om daarmee op de foto te gaan.

Videos by VICE

Noisey: Hoi Big2, waarom wilde je met eten op de foto?

Big2: Dat schoot me als eerste te binnen. Willem en ik hadden net onze eerste, officiële boeking gehad, iets van elf jaar geleden. Ik weet nog dat we ongeveer 1250 euro kregen. We traden daarvoor wel op, maar altijd zwart. Ik had geen baan ernaast, was eigenlijk altijd blut, maar toen konden we opeens eten kopen. Het mooiste was, dat ik op een gegeven moment kip zat te eten en dacht: als ik nu nog een stuk kip bestel, ben ik daarna niet eens blut. Echt chill.

Was dat een gek gevoel?

Niet per se gek, maar ik was zo gewend om altijd op m’n laatste centen te leven, en dat was opeens anders.

Was dat ook het moment dat je dacht: hé, ik kan rapper zijn van beroep?

Nee, dat was daarvoor, ik dacht dat al heel snel. We zaten bij hetzelfde label als Lange Frans en Baas B., dus ik was daar al wel van overtuigd. Dat neemt niet weg dat het spannend was, maar we wilden het heel graag.

Waar haalden jullie dan geld voor studiotijd en materiaal vandaan?

We hadden een publishingdeal bij Universal getekend, en daar kregen we een voorschot van, ik geloof, 5500 euro. Daarna hoefden we nooit meer een voorschot aan te nemen, omdat we het geld al hadden om op te kunnen nemen.

Mis je de inkomsten van The Opposites al?

Nee.

Daar kun je nog op teren?

Ja.

Veranderde je uitgavepatroon toen jullie echt geld gingen verdienen?

Nee, maar je weet dat een grote uitgave kan worden opgevangen als je kijkt naar de optredens die je de rest van de maand nog hebt. Ik kon bijvoorbeeld een huis afbetalen dat ik deels uit een erfenis had gekregen. Dat soort dingen worden makkelijker als je weet dat er weer veel geld komt. Daar denk ik nu wel beter over na. Er komt genoeg geld binnen, maar niet meer elk weekend een paar duizend euro.

Een paar duizend per week, vond je dat gek toen je jonger was?

Het ging heel geleidelijk bij ons. De Jeugd van Tegenwoordig had uit het niets een hitsingle met Watskeburt, terwijl wij al een tijd kleine dingen deden. We hadden singletjes die goed werden opgepakt, maar in principe ging het bij ons tien jaar in een stijgende lijn. Wat ik heb geleerd, is dat het verschil tussen aardig wat geld en heel veel geld erg klein is, zolang je maar een beetje normaal leeft. Het draait om balans. Hier is wat advies voor de jonge mensen die dit lezen: als je ooit moet kiezen tussen iets leuks dat aardig verdient en iets kuts dat goed verdient, moet je altijd voor dat eerste kiezen. Want het echte verschil merk je niet.

Bedoel je dat je het verschil niet merkt tussen tienduizend en een ton als je gewoon voor vijftig euro boodschappen doet?

Ja. Of je bent gewoon een debiel die voor drieduizend euro uit eten wil gaan en dat soort dingen. Dat hebben wij nooit gehad.

Jullie misdroegen je nooit echt qua uitgaves?

Nee, maar ik voelde die drang ook niet echt. Natuurlijk geef je elkaar een high-five als je ziet dat er weer geld is gestort. Misschien kom ik wel uit die generatie waar er gewoon nooit over geld werd gepraat. Tja, geld.

Toch fijn om te hebben.

Ja. En mensen die zeggen dat geld niet gelukkig maakt lullen ook maar wat, want het maakt wel degelijk gelukkig. Wat ik zei: het is gewoon een balansding. Geld is geen goedmaker voor dingen. Als je miljoenen verdient, maar je ziet je familie nooit: hoe rijk ben je dan? Klink ik nu als een oude man? We leven hondenjaren, natuurlijk. Elf jaar in de game, dan ben je gewoon tachtig.

Dit is het tweede artikel in een serie over ​rappers en de objecten waar ze hun eerste zuurverdiende rapcenten aan hebben uitgegeven. Lees hier het verhaal van Murda​, en hou de site in de gaten voor de volgende in de reeks. ​