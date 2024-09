Sinds de verkiezingen zijn in de VS al ruim driehonderd haatmisdrijven gerapporteerd

Duizenden anti-Trump demonstranten, waaronder veel pro-immigratiegroepen, hielden zaterdag een protest in New York. Sinds de verkiezingen kwamen honderden meldingen van aan Trump gerelateerde haatmisdrijven binnen. Foto door Karla Ann Cote/NurPhoto via Getty Images

Sinds Donald Trump werd verkozen tot president van de Verenigde Staten – na een campagne waarin hij Mexicaanse immigranten “verkrachters” noemde, er een opname opdook waarin hij opschepte over hoe hij “vrouwen bij hun kut grijpt” en hij beloofde dat onder zijn bewind moslims het land niet meer in zouden komen – is er een stortvloed aan haatmisdrijven gerapporteerd, waarvan sommigen gelinkt worden aan de aanhang van Trump. Dat blijkt uit berichtgeving van onder meer NBC News.

Het Southern Poverty Law Center (SPLC), een organisatie die zich inzet tegen haatmisdrijven, houdt de mishandeling, pesterijen en andere haatdragende daden die online, op social media en in het nieuws worden gemeld nauwkeurig in de gaten. Op vrijdag stond de teller op 201 meldingen. Maandag had het SPLC al meer dan driehonderd meldingen geteld, hoewel veel daarvan niet onafhankelijk zijn geverifiëerd. Een groot deel van de meldingen gaan over incidenten op openbare scholen en universiteitscampussen.

Een deel van de incidenten die zijn geverifiëerd door NBC betrof racistisch vandalisme, zoals de woorden “Trump Nation, Whites Only” die op de kerk van Silver Spring in de staat Maryland werden gekalkt. Daarnaast dreigde iemand een islamitische studente op de University of Michigan in brand te steken omdat ze een hoofddoek droeg, en hing iemand briefjes met de tekst “voor gekleurden” en “alleen voor blanken” boven de drinkfonteinen op een middelbare school in Florida.

Om deze getallen in perspectief te plaatsen: de FBI bracht in 2015 eigen statistieken uit over haatmisdrijven. Er werden alleen al in dat jaar 5.850 bevestigde haatmisdrijven geteld. Zoals de New York Times opmerkte, stegen gevallen van mishandeling, vandalisme en bedreiging die gemotiveerd waren door ras, religie, seksuele oriëntatie en sekseverschillen met meerdere procentpunten. De meeste van deze aanvallen waren gericht tegen moslims. Het aantal meldingen incidenten in 2015 steeg met 67 procent ten opzichte van een jaar eerder; het hoogste in totaal sinds 11 september 2001.

Donald Trump werd afgelopen zondag tijdens een interview gevraagd om commentaar op de intimidatie van onder meer moslims, vrouwen en latino’s. De aanstaande president antwoordde: “Ik ben erg bedroefd om dit te horen. Ik zou willen zeggen: ‘Stop ermee.’”