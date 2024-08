Sinds de lockdown worden er meer sekspoppen verkocht dan ooit

De wereldwijde economie heeft te lijden onder het coronavirus, maar voor mensen die sekspoppen verkopen zijn het juist gouden tijden. Nu een groot deel van de wereld (al dan niet tijdelijk) thuis in quarantaine moet zitten, is de vraag naar hyperrealistische, siliconen bedpartners groter dan ooit. En het zijn niet alleen vrijgezellen die er ineens heel happig op zijn.

In Nederland bleek in april al dat de verkoop van sekspoppen en seksspeeltjes een enorme piek beleefde, waardoor er binnen een korte tijd veel extra werknemers moesten worden aangetrokken. Onze Australische collega’s spraken een aantal sekspopfabrikanten en distributeurs, die dit beeld bevestigden: sommige verkopers slijten per week twee keer zoveel poppen als voor de pandemie.

Videos by VICE

“Sinds COVID worden onze sekspoppen aanzienlijk vaker gekocht,” zegt Matt van online sekswinkel Cherry Banana in een e-mail. “We verkopen sinds maart twee keer zoveel Cherry Dolls, dus nu vier à vijf per week – oftewel zo’n 20 tot 25 per maand.”

“Bij ons gaat het ook hard,” zegt Andrew van Sex Doll Australia, een andere populaire winkel. “Sinds de strenge maatregelen hebben we een verkooptoename gehad van zo’n 30 à 40 procent. Het begon in mei en is sindsdien zo doorgegaan.”

Andrew heeft ook een andere verkooptrend gezien: dat steeds meer stelletjes sekspoppen kopen, voor zichzelf of voor elkaar.

“Er was bijvoorbeeld een getrouwde man die een vrouwelijke pop voor zichzelf kocht, als een soort tweede vrouw. En een man en een vrouw die samen poppen kochten, voor allebei een. In het algemeen zijn er ook steeds meer vrouwen die poppen voor zichzelf kopen.”

Het is natuurlijk niet zo dat koppels voor de pandemie nooit zulke aankopen deden, maar het viel Andrew wel op dat er uitgerekend onder deze klanten een grote toename is geweest.

Matt vertelt dat er daarnaast ook wat opvallende verzoekjes zijn binnengekomen bij Cherry Banana, zoals een pop zonder genitaliën, een pop met een staart en een pop met drie borsten. “En we hebben ook vaak de vraag gekregen of mensen zelf mogen bepalen hoe de hoofden eruit zien,” zegt hij.

Het coronavirus heeft echter niet alleen positieve gevolgen gehad voor de industrie. Kirk van Pleasure Dolls Australia vertelt dat online verkoop weliswaar hard is gestegen, maar dat er wel problemen zijn ontstaan bij de levering van de producten. “Bij internationale verzendingen is het een stuk lastiger om de producten van A naar B te krijgen,” zegt hij. “De afgelopen maanden kwam het vaak voor dat een pop minstens een week moest wachten op een aansluitende vlucht, terwijl dat normaal gesproken hooguit een paar dagen zou duren.”

Kirk vertelt dat internationale verzendingen sinds kort strenger worden gecontroleerd door de Australische douane, wat grote gevolgen heeft voor het gemak waarmee sekspoppen het land kunnen bereiken. “In een aantal gevallen heeft het zes weken geduurd voordat de pop erdoorheen kwam, wat normaal gesproken 72 werkuren zou moeten duren,” zegt hij.

Maar los daarvan zijn de lockdowns vooral heel goed geweest voor de productie en verkoop van deze levensechte poppen – of mensen er nou seks mee willen hebben of vooral veel behoefte hebben aan ‘menselijk’ contact.

“Het is een behoorlijke uitdaging om de vraag bij te houden, ze gaan als warme broodjes over de toonbank,” zegt Ryan van online seksshop Southern Treasures. “We denken dat vooral vrijgezellen of mensen die op zichzelf wonen meer behoefte hebben aan iets menselijks. We hadden het niet verwacht, maar klanten hebben ons zelfs verteld dat onze poppen daadwerkelijk emotionele steun kunnen bieden – naast dat het een seksuele uitlaatklep is.”

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE Australië