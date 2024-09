Sinds wanneer is Katy Perry woke?

Beeld via Twitter

Katy Perry veranderde onlangs haar biografie op Twitter, wat natuurlijk een gigantische gebeurtenis is. Op haar account staan nu de woorden: “Artiest. Activist. Bewust.” Te gek! Katy is zich plotseling heel erg bewust geworden van alles dat in de wereld speelt, of ze is op de woke-trein gesprongen. Bekendheden van tegenwoordig doen erg hun best om hun eigen stempel op sociale gerechtigheid te plakken. Ook Katy is daar blijkbaar niet immuun voor, maar waar sommige artiesten op dwaze manieren politiek correct willen overkomen, streeft Katy hier voor iets goeds.

Maar sinds wanneer is Katy Perry zo bewust? Was de zangeres altijd al op de hoogte van onrecht en hadden wij het niet door? Of maakt ze zich nog maar net druk om wat er op de wereld speelt? Ik onderzocht het.

