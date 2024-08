Sjaak en Sidney Samson over coke met Riff Raff, scooters, en wiet in de club

Wat René Froger, Gerard Joling en Jeroen van der Boom elk jaar een paar avonden doen in een uitverkochte Arena is slechts een façade, want iedereen met een beetje liefde voor de waarheid weet dat er maar één echte topper in showbizzland is: Sjaak. Overal waar hij komt vervult hij harten met liefde, en oren met halfverstaanbare woorden. Samen met house-legende Sidney Samson heeft hij een album gemaakt, het heet THOP. Wij lieten de twee knalkanonnen met elkaar in gesprek gaan over coke met Riff Raff, het rookverbod en het verzorgen van gezichtsbeharing. Bekijk het hieronder.