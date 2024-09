Foto’s van de spullen die mensen door de wc spoelen

Als je iets expres door de wc spoelt, is het idee meestal dat je er zo snel mogelijk vanaf wil — uit het oog, uit het hart. Het is natuurlijk een ander verhaal als je per ongeluk je telefoon of je huissleutels in de pot hebt laten vallen en doorgetrokken.

Als ze eenmaal in het zwarte gat zijn verdwenen, zullen je telefoon of sleutels geen daglicht meer zien tot ze aankomen bij de zuiveringsinstallatie in jouw regio. Daar zullen ze, samen met allerlei ander niet-menselijk afval, uit het water gefilterd worden. Bij de zuiveringsinstallatie van Ruhleben in West-Berlijn wordt er elke dag 5 tot 6 ton niet-biologisch afbreekbaar afval uit het water gehaald.

De werknemers van de installatie bij Ruhleben verzamelen al sinds 1963 spullen die ze uit het Berlijnse riool hebben gevist, en stellen ze tentoon in glazen vitrines in het Bezoekerscentrum. Ik ging langs bij de zuiveringsinstallatie om een paar van hun beste vondsten te fotograferen.