Waarom het zo belangrijk is om je lokale Belgische skateshop te steunen

Meer over alle manieren waarop ons vaderlandse beton in de vernieling wordt gereden vind je in de VICE-reeks ‘SKATEN IN BELGIË‘.

Online shoppen is meer en meer onze go-to optie: mensen kopen liefst zo goedkoop mogelijk en als het even kan ook vanuit hun zetel. Het logische gevolg: retailwinkels in heel België vechten om te overleven en ze moeten heel creatief uit de hoek komen om hun klanten niet te verliezen.

Videos by VICE

Skateshops zijn echter geen gewone retailwinkels. Naast hun winkel runnen, organiseren ze skatewedstrijden, kampen, filmpremières, feestjes en meer voor de mensen uit hun lokale skatescene. Trouwe skaters weten dat en geven hun geld daarom liever uit in skateshops uit hun buurt. Maar voor de nieuwe generatie, die opgegroeid is met online shoppen, is dat niet altijd zo vanzelfsprekend. En net daarom is het belangrijk dat ook zij leren waarom ze hun skate gear best in een fysieke skateshop kopen. Want als de shop in je buurt verdwijnt, verliest je lokale skate community iets enorm waardevols.

Ik sprak daarom met de eigenaars van vijf lokale skateshops uit Antwerpen, Gent, Brussel, Leuven en Hasselt over welk effect de opkomst van online skateshops op hun winkel had, hoe ze daarmee omgaan, en waarom ze jouw steun nodig hebben.

Jones (42) van TWITS in Leuven

“Mijn vader startte TWITS in 1983. In die tijd was het nog een tweedehandswinkel voor allerlei spullen: de eerste skateboards kwamen pas later. Ik ben in die winkel opgegroeid en 21 jaar geleden begon ik er zelf te werken. En ondertussen is het al zo’n 15 jaar een echte skateshop. We hebben ook een tijdje een online shop gehad, maar daar kruipt zoveel tijd in… Uiteindelijk beseften we: mensen komen vooral graag naar onze fysieke shop. Dus hebben we de stekker uit dat online gedeelte getrokken, want dat voelde toch echt alsof je een sardientje was in een zee vol fucking bloeddorstige orka’s.

“Zelf een online skate shop runnen voelt echt alsof je een sardientje bent in een zee vol fucking bloeddorstige orka’s.”

Nu we enkel een fysieke shop hebben, kunnen we ons daar ook honderd procent op focussen. Daarnaast ga ik ook nog altijd elke week skaten. Vroeger reed ik daarvoor heel België rond, omdat we hier in Leuven nog geen skatepark hadden. Zo hebben we ook veel mensen leren kennen van over het hele land, die ons nu ook nog altijd proberen steunen.

We doen ook jaarlijks een grote contest waar iedereen zich verkleedt per thema, en hebben met de lokale scene een vzw opgericht. Daarmee organiseren we bijvoorbeeld skatelessen voor jongeren en evenementen. En ook op Go Skateboarding Day doen we altijd een event.

“Vandaag krijgen wij bepaalde producten vaak niet meer te pakken. Reuzen zoals Nike en Adidas willen gewoon niks liever dan zoveel mogelijk olympische tenues met hun logo erop.”

Vandaag is een shop runnen iets heel anders dan toen ik ermee begon. Ik heb echt gemerkt dat het moeilijker is om samen te werken met bepaalde merken. Vroeger hadden die ons gewoon nodig om bekender te worden in de skatescene, maar nu skaten echt een big business is geworden, krijgen wij bepaalde producten vaak niet meer te pakken. Sommige merken denken minder en minder aan de kleinere skateshops. En reuzen zoals Nike en Adidas willen gewoon niks liever dan zoveel mogelijk olympische tenues met hun logo erop.

Toch hoop ik dat we nog lang kunnen blijven bestaan met enkel onze fysieke shop, maar dat zal vooral van de jonge generatie afhangen. Ik hoop dat ze goed weten waarom ze niet altijd online moeten kopen.”

Sander (27) van PUSH in Hasselt

Sander en Zwangere Guy

“In juni bestaat PUSH vier jaar, dus toen we begonnen, waren de grote online skateshops al heel populair. Maar zelf voel ik vooral het effect van andere fysieke shops die dichtbij onze shop liggen. Zij krijgen van bepaalde merken exclusiviteit, omdat ze er al jaren klant zijn. Dat vind ik jammer, want zo heb je geen geen gezonde concurrentie onder elkaar. PUSH zou, met waar we nu staan, toch meer moeten kunnen aanbieden. Dat remt onze groei ook. Ik zou gewoon willen dat merken iedereen gelijke kansen geven.

Ik vind dat skaten, zeker in Hasselt, momenteel misschien wel op zijn hoogtepunt is. Deze zomer heb ik enorm veel hardware en complete decks verkocht aan jongens die net beginnen skaten. Vaak zijn het studenten die door een medestudent die al skate geïnspireerd worden om ook te beginnen.

“In geen enkele andere winkel kan je gewoon even gaan chillen, ‘s middags je lunch opeten of wat PlayStation komen spelen.”

Voor de lokale scene proberen we ook veel te organiseren, en meer dan alleen maar skatejams en wedstrijden. Zo hebben we onlangs nog een collab met Zwangere Guy gereleaset. Daarnaast besteden we ook veel aandacht aan onze PUSH-kledinglijn, waar best veel vraag naar is. We organiseren ook feestjes en premières van skatefilms. Onlangs hebben we er nog eentje gedaan in de Muziekodroom, waar we als enige shop in België de kans kregen om de eerste full-length video van Pass-Port te showcasen. Het was heel cool om met Hasselt die exclusiviteit te krijgen naast steden zoals Londen, New York, Parijs en Tokio.

Krijg elke zaterdag een overzicht van onze beste verhalen gemaild: schrijf je nu in voor onze newsletter.

Dus ja, ik hoop natuurlijk dat we nog lang mogen bestaan. Als die fysieke shop weg is, ben ik er zeker dat elke skater absoluut iets gaat missen. Het is een toegangspunt voor beginnende skaters en gewoon een plek waar je altijd terecht kunt om te praten over eender wat. In geen enkele andere winkel kan je gewoon even gaan chillen, ‘s middags je lunch opeten of wat PlayStation komen spelen.

Yves (51) van RIDE ALL DAY in Brussel

“RIDE ALL DAY was een van de eerste skateshops in België, en in de periode voor de online shops was alles natuurlijk nog heel anders. Ik voel het effect van al die online concurrentie wel, maar de gevolgen daarvan zijn voor ons niet zo extreem. Er zijn fysieke skateshops die het veel moeilijker hebben, maar wij hebben gelukkig een trouw klantenbestand dat we doorheen de jaren hebben opgebouwd. Zo hebben we klanten die hier twintig jaar geleden hun eerste skateboard kochten en sindsdien altijd zijn blijven terugkomen. Die klanten kopen hun gear niet online omdat ze ons willen steunen, en daar zijn we hen heel dankbaar voor.

“We sponsoren en helpen graag mensen die iets organiseren rond skaten in Brussel. Puur omdat we willen dat de lokale skatescene hier kan blijven groeien. De Stad Brussel doet absoluut niks, dus moeten we het zelf maar doen.”

Om iets terug te doen voor onze klanten, sponsoren en helpen we graag mensen die iets organiseren rond skaten in Brussel. Puur omdat we willen dat de lokale skatescene hier kan blijven groeien. Zo werk ik heel graag samen met de organisatie BYRRRH, omdat ze echt DIY zijn en heel veel doen voor de Brusselse skatescene. De Stad Brussel doet absoluut niks, dus moeten we het zelf maar doen. Ook steunen we de organisatie Raion: zij bieden skatekampen aan voor kinderen en doen wedstrijden. Wij doneren dan boards en andere gear om weg te geven.

Doorheen de jaren heb ik ook een goede relatie met mijn distributeurs opgebouwd. Zij weten dat we een kleine shop zijn en van hen krijg ik veel steun. Met grote merken zoals Nike wil ik gewoon niet samenwerken. Voor mij heeft dat niks te maken met skaten, en horen ze niet thuis in skateboarden. Ik probeer mijn prijzen ook zo laag mogelijk te houden, waardoor het hier soms zelfs goedkoper is dan online.

Mensen hebben het vaak over lokaal en dichtbij huis kopen: dat is goed voor onze economie én het milieu. Maar online kopen is een ander paar mouwen. De meeste online skateshops zijn niet eens in België gevestigd, dat vind ik eigenlijk nog het ergste.

Je lokale shops steunen levert je zelf ook heel veel voordelen op. Wanneer je bearing bijvoorbeeld stuk gaat tijdens het skaten, kan je snel even naar de dichtstbijzijnde shop gaan om er een nieuwe te kopen. Een goede skateshop waar je vaak komt, kan je misschien zelfs gratis een tweedehands bearing geven. Zodat je verder kan skaten. Als er geen fysieke shops meer zouden zijn, zou dat niet meer kunnen.”

Ramsy (27) van SLAM in Gent

“Ik werk nu al zeker zes jaar in skateshops, en ik heb gemerkt dat de jeugd veel sneller de stap zet om online te kopen, vooral omdat het goedkoper is. Ze gaan dan naar de grote online skate winkels waar ze belachelijke kortingen vinden. Die jongere generatie moet je echt van kleins af aan ervan bewust maken hoe belangrijk een fysieke skateshop is. Ik voel echt een verschil met vroeger: we moeten er meer tijd in steken, en meer dingen aanbieden voor de community.

Met SLAM organiseren we evenementen, zoals skatecontests, en werken we samen met andere organisaties zoals Slamfest, of Kapow jongerenkampen om kids te leren skaten, die krijgen dan ook een korting in de shop. Allemaal dingen om ze een betere band te laten krijgen met hun lokale scene. Dat is de kern van een skateshop.

“Negen op de tien keer is een persoon die in een skateshop werkt zelf ook een skater die z’n job met heel veel passie doet en je oprecht wilt helpen met je keuze. Dat heb je niet in een online shop.”

Negen op de tien keer is een persoon die in een skateshop werkt zelf ook een skater die z’n job met heel veel passie doet en je oprecht wilt helpen met je keuze. Dat heb je niet in een online shop. Als de fysieke winkels uitsterven en je enkel focust op online, dan mis je de babbel, de service, de expertise van de persoon die er werkt.

Veel grote skatemerken zijn groot geworden dankzij de fysieke shops en niet dankzij de online shops. Dat weten ze zelf ook, en daarom werken ze liefst samen met lokale shops, denk ik. Wij werken hier met hart en ziel: dat heb je niet in online winkels waar het gewoon klikken en kopen is.”

Sven (45) van LOCKWOOD in Antwerpen

“Ik ben met Lockwood begonnen in 1996, en heb de opkomst van de online shops dus zeker gemerkt. Het aantal online skate shops en hun populariteit is de laatste jaren sterk gestegen in Duitsland, en dat heeft ook zijn invloed op België gehad. In 2003 – 2004 was skaten heel populair, toen verkochten we de hele dag door decks. Nu is skaten misschien wel populairder dan ooit, maar dat zie je niet meteen aan de verkoop, puur omdat online skateshops nu een groot deel van de totale verkoop opeisen.

We proberen echt een sterke band met de locals te behouden zodat Lockwood kan blijven bestaan. We hebben ook nog altijd een skateteam waar we zwaar achter staan, en die hard hun best doen om de shop te vertegenwoordigen. Skatejams aan de Stadsschouwburg van Antwerpen doen we ook regelmatig, net zoals wedstrijden in het skatepark. Dan doneren we boards en prijzengeld voor de winnaars.

“Ik merk wel dat merken het nog altijd belangrijk vinden om te investeren in fysieke skateshops, voor de geloofwaardigheid van het merk. Ze versterken hun imago door hier aanwezig te zijn, en dat weten ze.”

Van de skate-industrie krijgen we nog best veel steun. Het ding is dat de grote merken hun aandacht meer naar grotere steden verleggen. We hebben dan ook een beetje geluk dat onze shop in Antwerpen gelegen is. Ik merk wel dat merken het nog altijd belangrijk vinden om te investeren in fysieke skateshops, voor de geloofwaardigheid van het merk. Ze versterken hun imago door hier aanwezig te zijn, en dat weten ze.

Het is natuurlijk moeilijk te voorspellen of de fysieke skateshop voor altijd zal blijven bestaan, maar ik denk toch zeker dat het nog even gaat duren voordat we moeten sluiten. We zijn ook al een lange tijd bezig met onze online shop en ik moet zeggen: dat is echt een serieuze investering. We proberen zo goed als alles online aan te bieden, op wat hardware na.

Die combo van fysiek en online werkt voor ons echt goed omdat voor veel mensen de online shop een soort etalage is voor wat we in onze winkel hebben liggen. Maar als de fysieke shop verdwijnt, zou dat allemaal veel oppervlakkiger worden, de sfeer zou absoluut veel minder zijn. Dan kan je niet meer even langskomen om te checken wat er nieuw is of gewoon even komen chillen met je vrienden.”

Volg VICE België ook op Instagram: