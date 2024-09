Op ‘Coming Soon’ ontdekt Skepta de zonnige kant van het leven samen met Makonnen en Céon

Skepta is de boze, trainingspak-dragende belichaming van het zware leven in Noord-Londen. Maar vandaag doet hij iets totaal anders. Coming Soon walst over een zoete trapbeat en geeft je het gevoel dat je dromen op een dag misschien wel eens uit zouden kunnen komen.

Op het nieuwe nummer schept Skepta op dat ‘Shutdown’ echt een hele harde track is en maakt hij een goed getimede vergelijking tussen hem en de Jay Z van Reasonable Doubt door het volgende te rappen: “Feeling like Jay in ’96 they can’t fuck with me / dropped Konnichiwa, it’s the blueprint, now you’re stuck with me.” Makonnen pocht onder andere vrolijk over het kopen van allemaal nieuwe kettingen. Het komt er vooral op neer dat ze als zondagskinderen door de track heen lijken te huppelen alsof ze in The Wizard of Oz spelen, maar dan meer swagged out. Luister hieronder naar Coming Soon. Het wordt een mooie dag.