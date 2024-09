Skepta praat over succes en zenuwen in de trailer voor zijn nieuwe docu

Na een gouden album en het winnen van een Mercury Prize kan je best stellen dat Skepta een succesvol jaar heeft gehad. Om die periode af te sluiten brengt de grime-artiest op 19 december een documentaire uit via Apple Music.



In Skepta: Greatness Only zie je livebeelden, interviews met de rapper zelf en met de mensen die het dichtst bij hem staan. Ook geeft het de fans een goed overzicht van de reis die hij heeft afgelegd. In de trailer is te zien hoe hij openlijk spreekt over zijn geestelijke gezondheid en zijn worstelingen met authentiek blijven, en waarschijnlijk worden de beelden van zijn uitverkochte show in Alexandra Palace in Noord-Londen op 2 december de climax van de film.

Videos by VICE

Je kan hier beneden alvast de trailer bekijken, en omdat je toch nog even moet wachten voor het uitkomt kun je ook nog even Top Boy, onze docu over Skepta, kijken.