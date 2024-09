Skream hoorde zijn eigen track al in de club toen hij nog te jong was om uit te gaan

Als je Skream (Oliver Dene Jones) vandaag voor het eerst zou horen draaien, zou je hem niet meer herkennen als dubsteppionier. Hij zag op jonge leeftijd Laurent Garnier draaien, terwijl hij gewend was om naar UK garage avonden te gaan. Het was vanuit dat genre dat hij de dubstepscene inrolde, maar het diverse geluid van Garnier was een openbaring die hij nooit meer zou vergeten. Na jaren van commercieel succes kwam er in 2011 een punt dat hij besloot om een andere kant op te gaan. Het begon met een statement dat hij alleen nog maar disco zou draaien, maar hij maakte uiteindelijk een overstap naar house en techno. In aanloop naar zijn optreden tijdens Amsterdam Dance Event vroegen we hem naar zijn allereerste clubervaring.

“Ik was zestien toen ik voor het eerst uitging. Dat was in de club Velvet Rooms in Londen, waar de clubnacht FWD>> begon. UK garage liep op z’n einde, de muziek die ik daar hoorde was een voorloper van dubstep.

De reden dat ik die avond uitging, was omdat mijn goede vriend DJ Hatcha mijn nieuwe nummer zou draaien, en dat wilde ik natuurlijk graag horen. Ik was op dat moment echt de jongste in de club, en het was een onvergetelijke ervaring om voor het eerst mijn eigen nummer op een dik geluidssysteem te horen. Het was het beste gevoel ooit, maar ook zenuwslopend, omdat het maar afwachten was wat het publiek ervan vond. Ik krijg nog altijd hetzelfde gevoel als ik eraan terugdenk. Ik kon alleen naar de club als mijn oudere broer ook ging, want ik was eigenlijk nog te jong om uit te gaan.

Velvet Rooms sloot zijn deuren in 2013 en daarvoor is een cosmetica winkel in de plaats gekomen.



Door het uitgaan begon ik anders na te denken over het produceren van tracks. Ik ging me focussen op de bas en de invloed ervan op de dansvloer, omdat ik me toen pas kon verplaatsen in de mensen die je muziek in een club horen. Daardoor veranderde de manier waarop ik produceerde.

Ik heb altijd een voorkeur gehad voor het draaien in clubs. Festivals zijn leuk, want je draait voor een groot publiek, maar mijn hart ligt toch echt in de club. Ik hou van oude, smerige clubs, met een goed geluidsysteem en zonder opsmuk. Hoe kleiner, hoe beter. De dansvloer is voor mij het belangrijkste.

Wat veel mensen niet weten, is dat ik altijd al een liefhebber was van house en techno. Al in de tijd dat ik nog in een platenzaak werkte waar veel house- en discoliefhebbers kwamen. Vooral de techno uit die tijd is me bijgebleven. Ik voel me meer thuis in techno, omdat het donkerder is. Iedereen weet dat ik een groot discofan ben, maar in een clubomgeving komt techno dichter tot mijn ziel.

De huidige situatie in de clubscene is zorgwekkend. Vooral nu Fabric gesloten is, een plek die veel betekend heeft voor mijn carrière. Ik weet niet zo goed wat het antwoord is, maar ik hoop echt dat er een oplossing komt door middel van een nieuw drugsbeleid. Het nachtleven is belangrijk, het is voor veel mensen een uitlaatklep na een drukke werkweek. Het voelt wel alsof het steeds moeilijker wordt voor mensen om uit te gaan en een leuke tijd te hebben. Dat is triest, want uitgaan heeft veel voor me betekend. Ik hoop dat er dingen gaan veranderen.”

Skream draait op zondag 23 oktober tijdens Amsterdam Dance Event bij ADE Thuishaven Wintercircus.

Met zijn clubtour Open To Close draait Skream de hele nacht lang in zijn favoriete Europese clubs. Op 11 november staat hij ook in Transport in Rotterdam.



