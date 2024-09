Sky Ferreira heeft haar eigen Playboy-cover ontworpen

Sky Ferreria​ is gasthoofdredacteur van de eerstvolgende editie van het Amerikaanse Playboy magazine. In een post op Instagram vertelt de zangeres dat ze de “eerste bunny is die niet alleen een artistiek inhoudelijke bijdrage levert maar als artdirector alle content heeft geproduceerd.”

De foto’s zijn gemaakt door haar vaste fotograaf en beste vriendin Sandy Kim. Volgens Sky zijn de beelden een voorproefje van haar nieuwe, binnenkort te verwachten album Masochism.

Naast foto’s vind je in het blad een interview tussen Ferreira en de legendarische acteur Bruce Dern waarin Sky vertelt over haar acteerwerk en haar ervaring met major labels. Zo zegt ze: “Ook toen ik 15 jaar oud was en ik op eigen houtje naar afspraken met Sony ging of andere belangrijke partijen, was het altijd van “klein meisje, je weet helemaal niets”, maar ze wilden we van alles van me. De mentaliteit van ‘houd je mond en wees mooi’ overheerst.”

