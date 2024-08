Foto’s van jonge Indonesiërs met een psychische stoornis

Wat moet je je voorstellen bij geestelijke gezondheidsproblemen in een land waar zelfs de suggestie van een psychische stoornis een enorm taboe is? Fotograaf Dwi Asrul Fajar uit Jakarta wilde dit uitzoeken. Hij dook in het dagelijks leven van jongvolwassenen met een psychische aandoening, en legde ze vast. Dat werd een serie met intieme slaapkamerportretten, stiekeme foto’s en stillevens van de omgeving.

“Ik geloof dat de foto’s de gefotografeerden in een breder perspectief plaatsen, omdat ze genomen zijn in hun slaapkamers. Het geeft inzicht in hoe ze leven, wat ze doen, hoe ze zich voelen, enzovoorts,” vertelt Asrul me. “Het helpt mij en anderen om in hun wereld te stappen. Ik wil dat gevoel van herkenbaarheid vastleggen. Als iets herkenbaar is, dan is het makkelijker om het werk te interpreteren.” (In alle eerlijkheid: ik ben een van de gefotografeerden, en schrijf vaker over mentale gezondheid voor VICE).

De serie heet A Stream Under the Table en geeft een verbluffend kijkje in het leven van mensen met mentale aandoeningen die voor de Indonesische maatschappij niet lijken te bestaan. De foto’s hebben een ongedwongen sfeer – je voelt het wederzijdse vertrouwen tussen de fotograaf en het subject. Die vertrouwensband heeft Asrul opgebouwd door nauw met hen samen te werken. Ze hadden controle over de manier waarop ze gefotografeerd werden.

De fotoserie werd laatst vertoond op het Obscura Festival in Maleisië. Ook werd het in een fotoboek verwerkt. “Ik hou ervan om foto’s te maken van iets dat op een ongewone manier mooi is,” zegt Asrul. “Het is een verzameling van dingen die ik interessant vind. Maar mijn vrienden vinden het misschien wel afgezaagd. Het is best willekeurig. Misschien is dat dan het patroon, die willekeur.”