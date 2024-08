Slachtoffers van politiegeweld worden niet vergeten in protestacties

In de nasleep van de bijeenkomst voor Sourour en de mars op 8 maart, werd het Poelaertplein in Brussel opnieuw ingepalmd door honderden gemotiveerde actievoerders op woensdag 15 maart. Deze keer ging het om de internationale dag tegen politiegeweld. Het justitiepaleis was de achtergrond voor het startpunt van een mars die eindigde in het stadscentrum.

Met een derde evenement in minder dan twee weken blijven Belgische activisten de nagedachtenis aan Sourour in leven houden. Ze stierf in januari in een politiecel. Daarnaast benadrukken ze ook het belang van andere namen op de steeds groeiende lijst van slachtoffers (Mawda, Mehdi, Adil, Ibrahima, enzv.) en proberen ze nog steeds een machtsevenwicht te verkrijgen ten opzichte van onderdrukking door de politie.

Tussen de eisen van de organisatie vinden we “systematisch ontslaan van veroordeelde agenten,” “een einde aan politiegeweld en intimidatie in bepaalde wijken, zeker ook de onderdrukking tegenover feestjes (vooral tijdens voetbalwedstrijden)” en “een verbod op dodelijke arrestaties.” In het algemeen gaat het over de gehele instelling van de politie en wat het precies is: een macht die een racistische en op klassen gebaseerde sociale orde in stand houdt.

De organisatie verklaarde: “wanneer een persoon door de politie omgebracht wordt, in België, dan gaat de gehele staat zichzelf zo gaan organiseren dat ze zich tegenover de families stellen, zodat elke agent en de staat zelf geen verantwoordelijkheid kan opnemen voor de daad. Een strategie van uitputting en lange, dure procedures… De families worden fysiek en economisch onder druk gezet.”

Daarna vond een kleinere, actievere betoging plaats met ongeveer 200 mensen, in een Brussel dat steeds vastberadener in opstand komt tegen politiegeweld.

