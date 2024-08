Rampzalig nieuws over de radio, geweldig nieuws over Radio Radio

Er is slecht nieuws over de radio, en er is goed nieuws over de Radio Radio. Om jou, na het lezen van dit stuk, met een positief gevoel de dag in te sturen begin ik met het slechte nieuws. Het slechte nieuws over de radio is praktisch alles wat er ooit uitgezonden is, maar in het bijzonder het nieuwe politieke non-engagement van Ruud de Wild.

Hoewel Zaagmans op het moment van schrijven nog niet eens op de deur heeft geklopt, is het een veilige keuze om Ruud de Wild nu al de dieptepuntmedaille van de week om zijn nek te hangen – een geweldige prestatie, waarvan de wortels zelfs bij een totaal ander medium liggen. Voor crossmediale strapatsen is bij VICE altijd bewondering.

Ruud de Wild ligt deze week nogal onder vuur vanwege zijn nieuwe televisieprogramma Ingelijst. In dit programma nodigt Ruud – enfant terrible, radiorockster maar vooral onvolprezen kunstenaar – lijsttrekkers uit in zijn atelier om daar te praten over de soundtrack van hun leven, om vervolgens een portret van de lijsttrekker te maken wat, volgens Ruud, “…een letterlijke blauwdruk (moet) worden van de hoofdpersoon”.

Dit is een matig idee op verschillende niveau’s, maar het meest urgente punt van kritiek is dat De Wild zich belachelijk maakt door de (mogelijk aanstaande) leiders van dit land te laten wauwelen over liefde voor The Beatles terwijl er praktisch gelijktijdig beelden verschijnen van diezelfde persoon waarin wordt getwijfeld aan de legitimiteit van het Neurenbergproces. Om het nog pijnlijker te maken ging hier een interview met Ruud aan vooraf waarin hij vertelde dat hij Sylvana Simons van Bij1 niet wilde uitnodigen omdat zij te polariserend te werk gaat.

Een redenatie om je jezelf een klaplong bij te zuchten, omdat polarisatie, ophef en cynisme de drijvende krachten zijn achter de hele campagne van Forum en consorten – een wapen dat BIJ1 niet in kan zetten. Dit gaat zelfs zo ver, dat de ophef over de ophef over de uitnodiging voor Thierry Baudet precies koren op zijn molen is, en de grootste frustratie van iedereen die wel in het openbaar kritiek op hem heeft.

Als kers op de taart ging er gisteren een fragment van de radioshow van Ruud rond online, waarin hij verontwaardigd reageert op de terechte kritiek die zijn televisieprogramma oogst. Hij spreekt over een ‘Sylvanaleger’, dat hem ‘aanvalt’, en zie hier: de klassieke Calimerostuiptrek van een mediamaker die een beetje kritiek krijgt. Het ligt niet aan hem, hij behandelt alle lijsttrekkers op dezelfde manier – daarin hoeft het voor Ruud niet uit te maken hoeveel antisemitische waanzin er rond deze lijsttrekker zweeft. Als we het godverdomme maar gezellig kunnen houden met z’n allen, of nie!?

Enfin!



Dan nu: het goede nieuws. Radio Radio, de bar in het Amsterdamse Westerpark, begint een eigen radiostation. Het gaat RRFM heten, en aan het muzikale hoofd staat Carista – een van de vetste dj’s die ons land rijk is en drijvende kracht achter United Identities. Vooralsnog zal er natuurlijk alleen online dingen gepland worden, maar mocht de wereld ooit weer opengaan kan dit zomaar de beste plek in de hoofdstad worden om als jonge dj aan de bak te kunnen komen. Zeker sinds Red Light Radio is begraven.



Vanaf drie maart begint het programma, waar je hier meer over kunt lezen.