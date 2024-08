Belgische tatoeëerders vertellen welke tattoos je hen echt niet moet vragen

Mis nooit meer iets van VICE: schrijf je in voor onze wekelijkse newsletter.

Het is 2019 en volgens het Nationaal Instituut voor Natte Vingerwerk heeft iedereen een tattoo. Nu zelfs je moeder een tattoo van Ariël de kleine zeemeermin op haar onderrug heeft laten zetten, kun je je dus afvragen hoe cool het nog is voor de rest van je leven onder de inkt te zitten. Misschien komt het door al die tattooliefhebbende Rode Duivels dat iedereen onheilspellende tekeningen of wijze woorden op z’n lijf wil. Misschien komt het ook door voetballers als Jonathan Legear en John Carew – die door een verkeerd accent “Mijn leven, mijn menstruatie” op zijn nek liet zetten – dat de vragen die tatoeëerders krijgen steeds dwazer worden.

Daarom trokken we in vijf Belgische steden naar de betere tattoohandel om te polsen naar welke twijfelachtige verzoeken zij zoal kregen.

Raf Pion van Inkursion (Antwerpen)

Beeld via de Instagrampagina van Inkursion

VICE: Hey Raf, heb je ooit een tattoo geweigerd?

Raf: Er was hier ooit een meisje van rond de twintig, die best al wat tattoos had. Ze wou dat ik ‘Hell’s Gate’ op haar venusheuvel zou tatoeëren. Dat leek mij best wel raar, dus zei ik: “Ga toch maar eerst nog eens naar huis en denk er goed over na.” Daarna heb ik niets meer van haar gehoord.

Tijdens mijn opleiding heb ik trouwens ook iets geks meegemaakt. Toen kon ik niet kiezen wat ik wel of niet wou zetten. Mijn baas zei toen gewoon: jij zet wat je hier krijgt om te tatoeëren, en wees maar blij dat je kunt oefenen.

Een keer kwam er dus een oude gast van een jaar of 75 binnengestapt, en zei: “Ik wou altijd al een tattoo, maar ik mocht dat niet van thuis. Nu zijn allebei mijn ouders gestorven, dus kan ik het laten doen.” Dat vond ik al een raar begin.

Toen ik hem vroeg wat hij dan wou laten zetten, zei hij: “Als ik op café ben, en ik zie een schoon maske, dan zeg ik altijd ‘ik heb een salamander in m’n broek zitten, je moet eens raden waar zijn staart zit.’ Dat was dus zijn ‘versiermove’, die waarschijnlijk nooit heeft gewerkt.

En welke tattoo wou hij dus? Een salamander, met de kop iets boven zijn boxershort, en de staart rond zijn balzak gedraaid – eigenlijk op het stuk tussen zijn aars en zijn ballen. Ik heb daar dus een paar uur boven een oude man z’n lul gehangen – super awkward en de vreemdste situatie die ik ooit heb meegemaakt.

Op dat moment was ik zwaar aan het balen, maar ergens ben ik wel blij dat ik dat heb gedaan. Het heeft me beter leren omgaan met iemand naakt te moeten tatoeëren. Dat gebeurt af en toe wel eens, en om je daar makkelijk over te kunnen zetten en je volledig te kunnen concentreren, moet je dat eerst een paar keer keihard meemaken. Dus op die manier was het een goeie training, al zou ik het, nu ik mijn eigen zaak heb, zeker niet opnieuw doen.

Marcin Nikiforuk van Paul & Friendz Tattoo Shop (Brussel)

Beeld via de Instagrampagina van Marcin

VICE: Hey Marcin, heb je ooit een tattoo geweigerd?

Marcin: Ja, we hebben een beleid hier in de shop dat niet iedereen een gezichtstattoo kan krijgen. Enkel mensen die echt volstaan met tattoos komen daarvoor in aanmerking. Zo kunnen ook enkel mensen met hun armen vol tattoos vragen om een handtattoo.

Ik heb zeker al nee moeten zeggen tegen klanten. Zo was er eens een meisje die de naam van haar vader in haar schaamstreek wou hebben. Dat is gewoon ontzettend raar. Waarom zou je dat willen? No way dat ik dat ga doen.

En we hebben hier veel Boeddhistische schilderijen hangen en daar staan soms swastika’s op. Die hebben in die context een heel andere betekenis, maar sommige gasten vragen dan een white power-tattoo, omdat ze denken dat we swastika’s zetten. Get outta here, zeg ik dan.

Heb je ooit spijt gehad achteraf?

Nee, al is er toen ik hier net was begonnen eens iets misgelopen. Ik had de foute Romeinse datum op een gast getatoeëerd, omdat hij me de foute had gegeven. De dag erna kwam hij woedend met zijn vrouw terug. Zijn vrouw ook de hele tijd aan het schreeuwen. Man, het was zijn eigen fout.

Piotr Polak van Finest Beef Shop (Gent)

Beeld via de Instagrampagina van Piotr

VICE: Hoi Piotr, krijg jij ooit rare verzoeken?

Piotr: Vroeger had je een aantal extreme mensen die opvallende tattoos lieten zetten. Nu wil iedereen extremer en extremer gaan. Zo heb je meisjes van achttien die een tattoo in hun nek willen en op hun handen en voor de rest geen andere tattoo hebben.

Hebben jullie een policy in de shop?

Nee, niet echt, maar ik heb wel al tattoos moeten weigeren. Zo was er een gast die net achttien was geworden en een spin in zijn nek wou als eerste tattoo. Daar voelde ik me niet zo goed bij en dat heb ik ook niet gedaan. Ook was er iemand op een tattoobeurs die een lijn door zijn gezicht wou. Echt een lijn dwars door zijn gezicht, over zijn neus. Dat heb ik ook wel geweigerd.

Wat vind je ervan dat mensen dat extreme opzoeken?

Ik haat het vooral als mensen klagen op sociale media dat ze door iedereen worden bekeken nadat ze hun handen en gezicht lieten tatoeëren. Dan vraag ik me echt af wat ze hadden verwacht. Je wéét toch dat die oma op de bus haar ogen dan niet van je af zal kunnen houden? Sommige mensen snappen niet hoe de wereld in elkaar zit. Ik ben nog altijd van mening dat iedereen doet met zijn lichaam wat hij wilt, maar ja…

Vincent Dreze van Psychodermo Tattoo Shop (Namen)

https://www.instagram.com/p/BrqFjLyFoRo/

Beeld via de Instagrampagina van Vincent

VICE: Hey Vincent, weiger jij wel eens tattoos te zetten?

Vincent: Ik weiger vierkant iedereen die afkomt met iets dat al is gedaan. Ik kan een uitzondering maken als het gaat om bijvoorbeeld een moeder en haar dochter of een vader en zoon die iets vragen dat steek houdt. En ook als iets me esthetisch niet aanstaat of je een religieus of fascistisch symbool vraagt, dan vlieg je buiten.

Wat vind je van tattoos op het gezicht?

Ik vind dat iets heel erg uitgesproken, zich op het gezicht laten tatoeëren en daar dan voortdurend met in het zicht lopen. Vandaag de dag nemen mensen dat wat te licht op. Bovendien vind ik dat sommige tatoeëerders iets te ondoordacht te werk gaan. Die missen soms wat deontologie. Een gezichtstattoo is eigenlijk een oud, tribaal gebruik waar een betekenis achter zit. Het is dus eerder onnatuurlijk om ze vandaag overal op internet en op muzikanten te zien.

Denis Larminier van Little Tear Tattoo (Luik)

Beeld via de Instagrampagina van Little Tear Tattoo

VICE: Ha Denis, weiger jij wel eens bepaalde tattoos?

Denis: Ja, meer dan eens zelfs. Vanuit deontologisch standpunt ben ik niet geneigd om handen of gezichten te tatoeëren. Als je al volstaat, en er echt lang en goed hebt over nagedacht, dan wil ik het nog overwegen. Ik heb het dus al gedaan, maar telkens kwam daar serieus wat introspectie van de klant bij kijken. Het is een beslissing die je leven onontkoombaar veranderd. Je moet echt zeker zijn.

Er zijn vandaag wel enorm veel tattooshops waar mensen terecht kunnen, niet?

Er zitten veel autodidacten tussen die er lang over doen om het echt te kunnen en dan nog technische mankementen hebben. Maar goed, je bent niet alleen op de wereld en iedere klant kiest vrij bij wie hij of zij gaat. Als de prijs een belangrijke factor is, dan moet je het zelf weten als je liever met een Lada rijdt dan met een Mercedes. Zeker omdat het een auto voor het leven is.

