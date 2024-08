We vroegen Pukkelpopgangers naar hun slechtste festivalervaringen

Het lijkt wel alsof er elk jaar iets aan de hand is op Pukkelpop. In 2011 was er een gigantische storm waardoor vijf mensen om het leven kwamen, vorig jaar zongen een groep dronken jongens racistische liedjes naar een groep zwarte meisjes, en dit jaar werd klimaatactivist Anuna De Wever weggejaagd. En dan hebben we het nog niet gehad over de vlaggen die uitgedeeld, maar ook verbrand werden.

Gelukkig had Pukkelpop 2019 ook wat gezelligere hoogtepunten. Zoals James Blake in fenomenale form, het optreden van Billie Eilish die volgens de organisator van Pukkelpop Chokri Mahassine “op Nirvana na de meest memorabele performance ooit” was, de leuke Food Court met eten vanuit heel de wereld en de kraantjes met gratis drinkwater.

Om het allemaal toch niet te idyllisch te laten worden, vroegen we mensen op de wei schaamteloos naar hun allerslechtste festivalervaringen. Dit zijn de rotste situaties waar jullie op de een of andere manier in wisten te belanden.

Hanneke (23) en Werner (23)

VICE: Hey Hanneke, wat was jouw slechtste festivalervaring?

Hanneke: Drie jaar geleden heb ik op Pukkelpop drie uur lang voor een stage staan wachten op het optreden van Bring Me The Horizon – ik ben best wel fan van hen. Ik had niet gegeten, helemaal niks. Ik stond daar dus gewoon, toen er plots massaal veel jonge meisjes opdoken die begonnen te duwen enzo. Ik ben los flauwgevallen tussen al die meisjes en ze hebben mij uit het publiek moeten trekken. Uiteindelijk heb ik enkel de laatste tien minuten van Bring Me The Horizon kunnen zien. Dat was echt kut.

Je hebt praktisch het hele optreden gemist?

Hanneke: Ja, en ik ben echt fan, weet je. Ik stond daar drie uur van tevoren. Niet normaal.

En Werner, heb jij ook een kutverhaal voor ons?

Werner: Vorig jaar was ik op Woo Hah! en het was er vet droog en vet zanderig. Als er dan een moshpit was of we gingen springen ofzo, zat je helemaal onder het zand. Zelfs in je mond enzo – superkut. Daar hadden ze toch echt iets aan mogen doen.

Maar dit jaar hadden ze daar toch iets aan gedaan?

Werner: Ja, precies. Maar ik was er niet bij. Ik hou van zand.

Arween (18)

VICE: Hey Arween, wat is er gebeurd met je bril?

Arween: Ik heb net echt mijn slechtste ervaring ooit gehad bij Ghostemane. Tijdens de moshpit heeft iemand mijn bril laten stuk gaan.

Oei.

Hij heeft wel sorry gezegd, dus het is oké.

Kan je nog wel zien zonder bril?

Een beetje, maar ik heb ook nog mijn lenzen bij, dus chill. Zo erg is het eigenlijk niet.

Massy (49)

VICE: Hé Massy, hoe gaat het?

Massy: Ben je dat aan het opnemen?

Ja, mag dat?

Jawel. Ik heb net iets doorgestuurd naar VICE. Ik heb een filmpje gemaakt in Indonesië met paardjes op batterijtjes. Ik hoop dat ze het vinden en posten op hun site.

Ben je een echte VICE-fan dan?



Ja, eigenlijk wel.

Maar vertel eens, wat was je slechtste festivalervaring?

Eigenlijk zojuist. Ik zat op een bankje en ik hoorde een metalband die ik niet ken op de achtergrond en toen dacht ik bij mezelf: ‘Wat doe ik hier eigenlijk?’

Waarom?

Ik ben al een beetje ouder, hé.

Hier zijn toch mensen van veel verschillende leeftijden?

Ja, dat is waar. Maar het contrast is groot.

Voel je je nog thuis op Pukkelpop?

Ja, zeker. Ik ben hier gans mijn jeugd geweest. Ik kom hier sinds m’n twintigste al elk jaar.

En doorheen al die jaren heb je nooit iets ergers meegemaakt dan je existentiële crisis daarnet?

Misschien wel iets met drugs, toen pakte ik nog drugs. Maar dat kan ik me niet meer herinneren.

Jet (17)

VICE: Hey Jet, waaraan denk je als ik je vraag naar je slechtste ervaring op een festival?

Jet: Ik weet nog dat ik een jaar of twaalf was en op een festival zat. Het had de hele dag geregend en toen heb ik een domino in gang gezet.

Wat bedoel je?

Ik gleed dus uit, en toen gleden er een heleboel andere mensen ook uit. Ik schaamde me echt heel erg. Het was de hele dag zo druilerig.

Hoe reageerden de andere mensen?

Nou ik was twaalf en ik gleed uit, dus ze waren niet echt boos. Maar het was wel een beetje fucked up. Voor de rest maak ik niet zo’n fucked up dingen mee.

Ik hoor trouwens dat je uit Nederland komt. Waarom ben je niet op Lowlands?

Daar staat exact dezelfde line-up als hier, en naar Pukkelpop komen was een stuk goedkoper dan naar Lowlands gaan.

Beatrijs (42)

VICE: Hé Beatrijs, wat was jouw slechtste festivalervaring?

Beatrijs: Kom je dat aan mij vragen omdat ik oud ben en daarom meer heb meegemaakt?

Misschien…

Wel, ik kwam iemand tegen die ik al lang niet meer had gezien en had mijn zak even op de grond gezet om hem te knuffelen. Toen ik klaar was met knuffelen was mijn zak weg.

Is dat dit weekend gebeurd?

Nee, tien of twaalf jaar geleden op Pukkelpop.

Kom je elk jaar naar Pukkelpop?

Ja, behalve toen ik was bevallen van mijn dochtertje. Met een baby van twee weken kan je niet naar een festival komen, hé. Nu is ze zes, dus binnen een paar jaar kan ze gewoon meekomen.

Elaine (16)

VICE: Hey Elaine! Wat was jouw slechtste festivalherinnering?

Elaine: Een paar jaar geleden op een festival in West-Vlaanderen ergens. Het regende superhard en er was keiveel modder. Alle auto’s zaten vast op de parking en zelfs wij zaten tot aan onze heupen vast in de modder. We hebben uiteindelijk een tractor moeten regelen om weg te kunnen rijden.

Hoe ben je er zelf uit geraakt?

Moeilijk!

Je bent wel nog thuis geraakt die avond dan?

Ja, ik weet niet hoe het ons is gelukt.

