Het is officieel: Slowdive brengt na 20 jaar een nieuw album uit

Slowdive is het donzen kussen van de shoegaze. De afgelopen paar jaar hintte de band naar een mogelijke comeback, maar nooit werd het concreet – in 2014 speelde de band al op Best Kept Secret zonder een woord te reppen over de toekomst. Tot aan afgelopen januari, toen het nieuw liedje Star Roving opdook. Maar het wordt nog mooier, want de band heeft nu bekend gemaakt dat er een album aankomt. In mei komt de titelloze plaat uit en is daarmee de opvolger van hun experimentele laatste release Pygmalion uit 1995.

De aankondiging gaat gepaard met de nieuwe single Sugar for the Pill, een liedje met een stevig fundament maar waar de gitaarpartijen als vlinders richting de hemel fladderen. Beluister hem hieronder en ga de band zien op het Rewire Festival waar ze aanstaande vrijdag 31 maart spelen.