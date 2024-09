Slowmotionportretten die ergens tussen foto en video liggen

Tree: Highline Park / Portrait: 9th Ave / New York A video posted by Jeff Hodsdon (@the.moments) on Sep 27, 2016 at 9:17am PDT

Jeff Hodsdon geeft een eigen draai aan straatfotografie. Voor zijn langlopende project The Moments gaat hij op zoek naar de markantste New Yorkers en legt die vervolgens vast in een slowmotionfilmpje dat hij maakt met iPhonecamera die hij zelf in elkaar heeft geknutseld.

“Ik was net tevreden met hoe ik foto’s tot me nam. Ik realiseerde me dat ik een kunstvorm uit de tijd van papier aan het bekijken was op een beeldscherm,” legt Hodsdon uit. “Ik vond dat er nu betere manieren zijn om mensen bij hun onderwerp te betrekken.” Dat doet hij met korte dromerige filmpjes, waarvoor hij zijn iPhone heeft omgebouwd zodat er een lens van een spiegelreflexcamera op past.

Hodsdon werkt als softwareprogrammeur, waardoor hij ook voor zichzelf een programmatje kon schrijven die een snelle reeks foto’s omzet in slowmotionfilmpjes. “Mijn beelden liggen ergens tussen foto en video in. Over het algemeen gebeurt er in één seconde niet zo veel – maar wel genoeg om iemand wat beter te begrijpen,” vertelt Hodsdon. “Als iemand bijvoorbeeld lacht, dan gaan hun schouders een beetje omhoog. Een normale foto legt dat niet vast. Ik wil dat mijn werk mensen viert en meer over ze zegt dan een stilstaand beeld.”

On Washington St / New York A video posted by Jeff Hodsdon (@the.moments) on Sep 25, 2016 at 3:42pm PDT

On West 13th St / New York A video posted by Jeff Hodsdon (@the.moments) on Sep 16, 2016 at 10:33am PDT

On Prince St / New York A video posted by Jeff Hodsdon (@the.moments) on Jul 25, 2016 at 9:38am PDT

Bijna iedere dag komt er een nieuw portret op de instagrampagina van The Moments. Op de website van Jeff Hodsdon zie je meer van zijn werk.