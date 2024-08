Smakelijke beeldjes waar je sowieso je tanden op breekt

Toen de 23-jarige curator Anna Choutova in Japan nepramen en nepsashimi in de vitrine van restaurants zag liggen, zag ze daar wel een mooie installatie in. Ze vroeg bevriende kunstenaars of ze ook nepvoedsel zouden kunnen maken, en dat leidde tot een heel buffet aan oneetbaar keramiek in de vorm van lolly’s, zakken chips, stukken kauwgom, hotdogs en zelfs een chocoladefondue van gifgroene verf.

“Het viel me op dat nepeten dat overduidelijk van plastic is, toch met je zintuigen speelt en je een hongerig gevoel geeft,” zegt Anna. “Daarnaast vind ik het ontzettend boeiend dat zoiets basaals als jezelf voeden is uitgegroeid tot enorm onderwerp met een hele cultuur eromheen. We zijn nu zelfs op het punt beland dat we eten via Instagram, en dat eten veel meer draait om het visuele dan om het daadwerkelijke opeten.”

Softner, Megan Smith.

Uiteindelijk bracht Anna afgelopen zomer het werk van 29 kunstenaars samen in een galerie in Londen. Allemaal hadden ze voor de show Let Them Eat Fake een smakelijk kunstwerkje meegenomen waarmee ze hun kijk op de cultuur rond eten uitbeeldden. “Het schuurt constant,” zegt Anna over het geheel. En eigenlijk is het daarmee precies een afspiegeling van de gemengde signalen die je als mens over eten op je af krijgt. “Aan de ene kant moet je jezelf beheersen voor je gezondheid en je uiterlijk,” zegt ze. “Maar aan de andere kant is er ook dat gevoel van jezelf belonen met eten, bijvoorbeeld met fastfood.”

“Er zijn gewoon een hele hoop signalen die je over eten krijgt, en die kunnen zorgen voor zeer problematische houdingen tegenover eten,” vervolgt ze. Ze verwijst hier naar eetstoornissen, maar ook het enorme probleem van overgewicht.

“Ik wilde dat het geheel een aanslag op je zintuigen zou zijn, en daarmee laten zien met wat voor kracht voedsel in de media en in commercie heeft. Het ziet er smakelijk uit, maar tegelijkertijd is het ook misselijkmakend.”

Eat Your Pangs, Alexander Alexandrov.

Sucker, Spencer Merolla.

Sweet Live, Zoran Georgiev.

Beeld: Amy Rose Holland. Al het beeld met dank aan Bad Art.

Faux Dessert, Jessica Brackett.

