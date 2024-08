Paradiso is de perfecte plek voor de grootste show van SMIB tot nu toe

Op deze website is SMIB meer dan eens een religie genoemd. Een bescheiden geval van godslastering misschien, maar zakelijk gezien tikken de muzikanten uit de Bijlmer genoeg punten aan die overeenkomen met geloof zoals wij dat al honderden jaren kennen. De liederen worden luidkeels, gezamenlijk en vol overgave gezongen door volgelingen. De regels en gebruiken staan afgedrukt in een boek. De klederdracht wordt van Veendam tot Roermond vol eerbied verspreid en gedragen. Het enige wat nog ontbreekt is een heilig huis, een plek waar iedereen samen kan komen om de leer met elkaar te vieren. Een oude kerk, ofzo, midden in de binnenstad van Amsterdam.

Laat Paradiso dit plaatje nou net compleet en perfect maken. Gisteren werd daar – en dan bedoel ik het hele, stijf uitverkochte gebouw – met een ongekende bult artiesten het jaar afgetrapt waarin wordt gevierd dat SMIB vijf jaar bestaat. Nnelgie, Yung Gods en alle andere denkbare bekenden waren daar, maar ook bijvoorbeeld Zwart Licht, Cry, Stippenlift en onze favoriete puberpunkers van De Kaak.



Raymond van Mil schoot z’n rolletjes voor ons vol.