Twee maanden geleden spraken we GRGY, Ray Fuego en KC over Bakuhatsu – de allereerste compilatie-EP van SMIB. Bakuhatsu is Japans voor explosie en de tape waarop alle leden van de crew te horen zijn is dan ook de oerknal waarna iedereen met solomateriaal gaat komen. Vandaag komt het gezamenlijke project uit en als dit een voorproefje is voor wat er in 2017 gaat komen, belooft het heel veel goeds. Beluister Bakuhatsu hieronder.