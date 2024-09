SMIB kondigt compilatie-EP ‘Bakuhatsu’ aan en wij hebben de eerste clip voor je

GRGY beschreef SMIB ooit als “een universum waarin iedereen z’n eigen planeet kan maken.” Beter hadden we het niet kunnen zeggen. Zoals je weet is SMIB al een paar jaar de muziek-/mode-/kunstwereld aan het overnemen. De jongens van het collectief steunen elkaar waar nodig en werken hier en daar samen, maar doorgaans is iedereen vooral op zijn eigen planeet dingen aan het maken. Tot nu, want over ongeveer een maand brengt SMIB Bakuhatsu uit, de eerste gezamenlijke plaat van de jongens. Ik sprak GRGY, Ray Fuego en KC om te vragen waarom de tijd nu rijp is voor een compilatieplaat en wat de fuck ‘bakuhatsu’ betekent.

Noisey: Hey guys, voor de mensen zoals ik die geen Japans spreken: wat betekent ‘bakuhatsu’?

GRGY: Bakuhatsu betekent explosie.

Ray Fuego: We gaan de game laten ontploffen.

KC: Nee, nee, WIJ gaan ontploffen. Luister niet naar hem, hij is kaolo radicaal. Bakuhatusu, de compilatie-EP die wij gaan uitbrengen, is de oerknal waarna het SMIB-universum tot volle bloei zal komen.

De leden van SMIB hebben tot nu toe vooral individuele projecten uitgebracht, hoezo is de tijd nu rijp voor een gezamenlijke EP?

GRGY: Ik wil vooropstellen dat we nu niet opeens een rapgroep zijn. We zijn nog steeds allemaal met onze eigen ding bezig, maar we willen onze fans dit nu geven.

KC: Weet je wat het is? Ook al zijn we geen groep, we worden vaak wel zo geboekt. Iedereen doet dan zijn soloshit op het podium. Het leek ons hard om een gezamenlijk project te hebben waar we allemaal uit kunnen putten tijdens onze shows. Daarnaast is het ook een startschot van allemaal soloprojecten die hierna gaan komen. Er staat een hoop op de planning.

Het is dus een soort muzikale flyer voor jullie solomuziek?

KC: Juist!

Ik wil niet teveel op de zaken vooruitlopen, maar wat komt er zoal aan?

GRGY: We willen nog niet alles weggeven, maar verwacht sowieso Tads Thots’ debuut-EP Anti Fu, Dess Finesse​ komt met Negrowiet, Bummy Boys 3 komt eraan en Fosa heeft nog een hoop vuur.

En jij, Ray?

Ray Fuego: Ik wil er niet over praten, ik wil mijn shit niet jinxen.

Duidelijk, dan gaan we het over Bakuhatsu hebben. Wat kunnen jullie erover loslaten? Misschien iets over de cover die jullie vorige week op social media gooiden?

GRGY: Hij is gek hé!? Het doet me denken aan de cover van In Search Off van N.E.R.D. De bedoeling was eigenlijk om alleen die ‘Bakuhatsu’-tag op de muur en de spullen op tafel vast te leggen. KC was die dingen aan het klaarleggen en wij schoten deze foto bij wijze van test. Achteraf bleek deze foto zo fucking hard dat we het als cover hebben gebruikt. Die kleuren waren mooi, zijn shirt is sick, alles klopt. Ik vind het ook vet dat je alleen ziet hoe een willekeurige guy random shit doet.

ADE begint bijna, gaan jullie nog iets doen?

GRGY: We hebben tussen 20 en 27 oktober samen met TNO een pop-upwinkel in de Reguliersdwarsstraat. In die week gaan we ook in de winkel de hele EP opvoeren, bij wijze van luistersessie. Dan moet iedereen komen.

KC: Wat ik ook nog wil vermelden is dat ons SMIB X TNO Beachfest een groot succes was en dat we het volgend jaar weer gaan doen. Wees voorbereid!

Ik geef het door!



Tonnop is een possecut met Ray Fuego, GRGY, Tads Thots en GHQST en het is meteen de eerste single van Bakuhatsu. Bekijk de video hieronder.